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  4. На радость Арсеналу. Астон Вилла и Ливерпуль в Бирмингеме наклепали 4 гола
Чемпионат Англии
Астон Вилла
19.02.2025 21:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
19 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:03
442
4

На радость Арсеналу. Астон Вилла и Ливерпуль в Бирмингеме наклепали 4 гола

Матч 29-го тура АПЛ 2024/25 завершился со счетом 2:2, Салах оформил мяч + ассист

19 февраля 2025, 23:27 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:03
442
4
На радость Арсеналу. Астон Вилла и Ливерпуль в Бирмингеме наклепали 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля состоялся матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За хозяев отличились Юри Тилеманс и Олли Уоткинс, а у гостей забили Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд.

Салах в сезоне 2024/25 забил уже 29 голов и отдал 15 ассистов.

Ливерпуль с 61 очком продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Арсенала 53 пункта и одна игра в запасе. Астон Вилла с 39 баллами располагается на 9-й позиции.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 19 февраля

Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2

Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица АПЛ 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 26 18 7 1 62 - 26 61
2 Арсенал 25 15 8 2 51 - 22 53
3 Ноттингем Форест 25 14 5 6 41 - 29 47
4 Манчестер Сити 25 13 5 7 52 - 35 44
5 Борнмут 25 12 7 6 44 - 29 43
6 Челси 25 12 7 6 47 - 34 43
7 Ньюкасл 25 12 5 8 42 - 33 41
8 Фулхэм 25 10 9 6 38 - 33 39
9 Астон Вилла 26 10 9 7 37 - 40 39
10 Брайтон 25 9 10 6 38 - 38 37
11 Брентфорд 25 10 4 11 43 - 42 34
12 Тоттенхэм 25 9 3 13 49 - 37 30
13 Кристал Пэлас 25 7 9 9 29 - 32 30
14 Эвертон 25 7 9 9 27 - 31 30
15 Манчестер Юнайтед 25 8 5 12 28 - 35 29
16 Вест Хэм 25 7 6 12 29 - 47 27
17 Вулверхэмптон 25 5 4 16 35 - 54 19
18 Ипсвич Таун 25 3 8 14 23 - 50 17
19 Лестер 25 4 5 16 25 - 55 17
20 Саутгемптон 25 2 3 20 19 - 57 9
Полная таблица

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Юри Тилеманс Олли Уоткинс Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Астон Вилла Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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pol-55
Кінцівка матчу за AV,дійсно гра Лівера не переконливо чемпіонська,до кінця сезону все може бути,але  і в переслідуючих не дуже.
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0
PullBen
все ж буде інтрига, якось Ліверпуль почав часто втрачати очки. Невже Артета все ж візьме якийсь трофей з Арсеналом?)
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