На радость Арсеналу. Астон Вилла и Ливерпуль в Бирмингеме наклепали 4 гола

19 февраля состоялся матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:2.

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За хозяев отличились Юри Тилеманс и Олли Уоткинс, а у гостей забили Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд.

Салах в сезоне 2024/25 забил уже 29 голов и отдал 15 ассистов.

Ливерпуль с 61 очком продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Арсенала 53 пункта и одна игра в запасе. Астон Вилла с 39 баллами располагается на 9-й позиции.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 19 февраля

Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2

Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица АПЛ 2024/25