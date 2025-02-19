На радость Арсеналу. Астон Вилла и Ливерпуль в Бирмингеме наклепали 4 гола
Матч 29-го тура АПЛ 2024/25 завершился со счетом 2:2, Салах оформил мяч + ассист
19 февраля состоялся матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.
Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:2.
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За хозяев отличились Юри Тилеманс и Олли Уоткинс, а у гостей забили Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд.
Салах в сезоне 2024/25 забил уже 29 голов и отдал 15 ассистов.
Ливерпуль с 61 очком продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Арсенала 53 пункта и одна игра в запасе. Астон Вилла с 39 баллами располагается на 9-й позиции.
АПЛ 2024/25. 29-й тур, 19 февраля
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2
Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61
Таблица АПЛ 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62 - 26
|61
|2
|Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51 - 22
|53
|3
|Ноттингем Форест
|25
|14
|5
|6
|41 - 29
|47
|4
|Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52 - 35
|44
|5
|Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44 - 29
|43
|6
|Челси
|25
|12
|7
|6
|47 - 34
|43
|7
|Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42 - 33
|41
|8
|Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38 - 33
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|10
|9
|7
|37 - 40
|39
|10
|Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38 - 38
|37
|11
|Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43 - 42
|34
|12
|Тоттенхэм
|25
|9
|3
|13
|49 - 37
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|14
|Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27 - 31
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|8
|5
|12
|28 - 35
|29
|16
|Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29 - 47
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|5
|4
|16
|35 - 54
|19
|18
|Ипсвич Таун
|25
|3
|8
|14
|23 - 50
|17
|19
|Лестер
|25
|4
|5
|16
|25 - 55
|17
|20
|Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19 - 57
|9
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