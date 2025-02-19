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Англия
19 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:27
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ВИДЕО. Как он не забил? Фейл дня: Нуньес эпично зарядил выше пустых ворот

Дарвин после паса Джонса не сумел забить гол с убойной позиции в матче против Виллы

19 февраля 2025, 23:09 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:27
700
0
ВИДЕО. Как он не забил? Фейл дня: Нуньес эпично зарядил выше пустых ворот
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля проходит матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте мерсисайдцы могли выйти вперед, сделав счет 3:2. Конор Брэдли эффектно вырезал на Кертиса Джонса, а тот прострелил на Дарвина Нуньеса.

Голкипер Виллы и защитники уже были обыграны. Уругвайскому форварду оставалось поразить пустые ворота, с чем он не сумел справиться. Счет остался 2:2.

❗️ ВИДЕО. Как он не забил? Фейл дня: Нуньес эпично зарядил выше пустых ворот

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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