Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЛИССОН: «Я заметил, как все они влюблены в Шахтер»
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 13:51 |
586
4

АЛИССОН: «Я заметил, как все они влюблены в Шахтер»

Бразилец встретился з фанатами «горняков»

27 марта 2025, 13:51 |
586
4
АЛИССОН: «Я заметил, как все они влюблены в Шахтер»
ФК Шахтер Донецк. Алиссон Сантана

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился эмоциями после встречи с болельщиками «горняков». Футболист заявил, что был очень рад видеть фанатов клуба.

– Необычайно счастлив, ведь это первое подобное мероприятие для меня! Конечно, очень важно поддерживать связь с публикой, с нашими болельщиками – они великолепны, очень приветливы, и я заметил, как все они влюблены в «Шахтер», что тоже не может не передавать эти эмоции мне.

Я рад приобщиться к такой встрече и надеюсь, что в будущем их будет как можно больше, – лаконично сказал бразилец.

Вингер молодежной сборной Бразилии стал третьим новичком «горняков» в этом году. Контракт горняков с бразильцем рассчитан до 2030 года.

Алиссон Сантана – восспитанник академии «Атлетико Минейро». В августе 2022 он подписал первый профессиональный контракт с клубом, а в июле 2023 дебютировал в главной команде.

По теме:
Кауан ЭЛИАС: «Мне было очень приятно встретиться с фанатами Шахтера»
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
«Любит контроль мяча». Полузащитник Карпат сравнил Маркевича и Лупашко
Алиссон Сантана Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Архитектор современного голкипера. Нойеру исполнилось 39 лет
Футбол | 27 марта 2025, 08:00 10
Архитектор современного голкипера. Нойеру исполнилось 39 лет
Архитектор современного голкипера. Нойеру исполнилось 39 лет

Немецкий вратарь празднует свой день рождения

Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Футбол | 26 марта 2025, 18:46 13
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец

«Милан» рассматривает летний трансфер украинца

Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 27.03.2025, 06:20
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»
Футбол | 27.03.2025, 11:57
Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»
Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
Футбол | 26.03.2025, 16:41
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
То він ще на спорт.юа не заходив. Тут тих закоханих море, правда всі на пігулках.😂
Ответить
0
Lulinnha
А где он увидел этих фанов в оранжевых касках ?
Постановка. 
Ответить
0
Ron Noiill
Чорні буратіни бл
Ответить
-1
vovei
Любовь это временно
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
25.03.2025, 08:49 8
Футбол
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
26.03.2025, 03:25 2
Бокс
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
26.03.2025, 09:02 82
Волейбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
26.03.2025, 18:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем