АЛИССОН: «Я заметил, как все они влюблены в Шахтер»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился эмоциями после встречи с болельщиками «горняков». Футболист заявил, что был очень рад видеть фанатов клуба.

– Необычайно счастлив, ведь это первое подобное мероприятие для меня! Конечно, очень важно поддерживать связь с публикой, с нашими болельщиками – они великолепны, очень приветливы, и я заметил, как все они влюблены в «Шахтер», что тоже не может не передавать эти эмоции мне.

Я рад приобщиться к такой встрече и надеюсь, что в будущем их будет как можно больше, – лаконично сказал бразилец.

Вингер молодежной сборной Бразилии стал третьим новичком «горняков» в этом году. Контракт горняков с бразильцем рассчитан до 2030 года.

Алиссон Сантана – восспитанник академии «Атлетико Минейро». В августе 2022 он подписал первый профессиональный контракт с клубом, а в июле 2023 дебютировал в главной команде.