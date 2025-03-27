Форварда сборной Украины могут выставить на трансфер в конце сезона

Форвард сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Несмотря на то, что клуб продолжает борьбу за чемпионство в Греции, руководство решило определиться с игроками, которые уйдут после окончания сезона. Одним из таких футболистов станет Роман Яремчук, который не оправдал ожиданий тренерского штаба.

Сообщается, что в «Олимпиакосе» недовольны отсутствием стабильности в игре украинца и его высокой зарплатой (1,5 млн евро в год без учета бонусов). Главный тренер команды из Пирея продолжит доверять основному форварду Аюбу Эль-Кааби, его конкурентом станет 17-летний Харалампос Костулас.

В текущем сезоне Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока истекает 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.