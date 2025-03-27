Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форварда сборной Украины могут выставить на трансфер в конце сезона
Греция
27 марта 2025, 11:55 | Обновлено 27 марта 2025, 12:34
1375
1

Форварда сборной Украины могут выставить на трансфер в конце сезона

Руководство «Олимпиакоса» думает о продаже Романа Яремчука

27 марта 2025, 11:55 | Обновлено 27 марта 2025, 12:34
1375
1
Форварда сборной Украины могут выставить на трансфер в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук может сменить команду во время летнего трансферного окна.

Несмотря на то, что клуб продолжает борьбу за чемпионство в Греции, руководство решило определиться с игроками, которые уйдут после окончания сезона. Одним из таких футболистов станет Роман Яремчук, который не оправдал ожиданий тренерского штаба.

Сообщается, что в «Олимпиакосе» недовольны отсутствием стабильности в игре украинца и его высокой зарплатой (1,5 млн евро в год без учета бонусов). Главный тренер команды из Пирея продолжит доверять основному форварду Аюбу Эль-Кааби, его конкурентом станет 17-летний Харалампос Костулас.

В текущем сезоне Яремчук провел 26 матчей во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока истекает 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.

По теме:
На перспективу. Ньюкасл нацелился на молодого таланта Ливерпуля
Будут играть воспитанники. ЛНЗ планирует отказаться от легионеров
Отпускать в Реал не планируют. Ливерпуль стремится сохранить защитника
чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Роман Яремчук трансферы Аюб Эль-Кааби
Николай Титюк Источник: Sport24.gr
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины: «Есть желание сфотографироваться с Месси»
Футбол | 27 марта 2025, 10:02 0
Игрок сборной Украины: «Есть желание сфотографироваться с Месси»
Игрок сборной Украины: «Есть желание сфотографироваться с Месси»

Лос-Анджелес сыграет против Интер Майями в MLS

Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Футбол | 27 марта 2025, 10:15 4
Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо

Бывший форвард столичного клуба оценил результаты в чемпионате

Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Футбол | 27.03.2025, 09:00
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
Футбол | 26.03.2025, 16:57
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
Футбол | 26.03.2025, 18:07
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Яремчука взимку Венеція хотіла. Можливо, ще якісь варіанти згодом будуть
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
Легендарный Мейвезер назвал лучшего боксера вне зависимости от веса
26.03.2025, 03:25 2
Бокс
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
27.03.2025, 07:25 4
Футбол
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
26.03.2025, 01:15
Теннис
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 18
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем