Яремчук в Олимпиакосе. Статистика украинского форварда в греческом клубе

Форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук в матче против «Буде-Глимта» оформил дубль. Всего украинец в составе греческого клуба провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

13 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги Европы между командами «Олимпиакос» и «Буде-Глимт». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Лучшую результативность Яремчук демонстрирует в Кубке Греции, забив 3 мяча в 2 поединках. В Лиге Европы он отметился 2 голами в 7 матчах, а в чемпионате – 1 мячом в 17 встречах.

По сумме двух встреч (2:4) «Олимпиакос» вылетел из еврокубка.