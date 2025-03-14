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  4. Яремчук в Олимпиакосе. Статистика украинского форварда в греческом клубе
Греция
14 марта 2025, 19:25 |
652
1

Яремчук в Олимпиакосе. Статистика украинского форварда в греческом клубе

Роман отметился дублем в ворота «Буде-Глимт»

14 марта 2025, 19:25 |
652
1
Яремчук в Олимпиакосе. Статистика украинского форварда в греческом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук в матче против «Буде-Глимта» оформил дубль. Всего украинец в составе греческого клуба провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

13 марта состоялась вторая встреча 1/8 финала Лиги Европы между командами «Олимпиакос» и «Буде-Глимт». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Лучшую результативность Яремчук демонстрирует в Кубке Греции, забив 3 мяча в 2 поединках. В Лиге Европы он отметился 2 голами в 7 матчах, а в чемпионате – 1 мячом в 17 встречах.

По сумме двух встреч (2:4) «Олимпиакос» вылетел из еврокубка.

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Олимпиакос Пирей Лига Европы Роман Яремчук Буде-Глимт статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Tea with milk
Это никакой пользы клубу не принесло. Пусть лучше забивает в Греции грекам.)
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