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  4. МИЩЕНКО: «Сотрудничество с Зарей – яркий пример реализации нашей философии»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 05:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 05:38
68
0

МИЩЕНКО: «Сотрудничество с Зарей – яркий пример реализации нашей философии»

СЕО GGBET рассказал о партнерстве с клубом

20 февраля 2025, 05:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 05:38
68
0
МИЩЕНКО: «Сотрудничество с Зарей – яркий пример реализации нашей философии»
ФК Заря

Во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона СЕО GGBET Сергей Мищенко рассказал, что для него и компании означает сотрудничество с «Зарей».

«Рад быть здесь. Радуюсь, когда есть возможность быть среди наших партнеров. Относительно нашего сотрудничества с «Зарей» скажу, что GGBET всегда очень ответственно относится к выбору партнерства. Еще до того, как начать любые переговоры, мы подробно и тщательно анализируем, какие новые возможности предоставляет и может предоставить партнерство.

Если мы говорим о сотрудничестве с «Зарей», мне кажется, что этот пример является лучшим примером реализации нашей философии партнерства. Мы начали сотрудничать с «Зарей» в конце 2024 года. Поэтому я могу говорить не о каких-то будущих перспективах, а о том, что уже на самом деле произошло и происходит, то, что можно увидеть и оценить.

Я думаю и очень надеюсь, что болельщики и обозреватели заметили перемены в коммуникации клуба. Появились новые интересные форматы, например, как сегодняшняя встреча. Изменилось качество коммуникаций, появились новые коммуникационные платформы. Все это соответственно влияет на охват, на привлечение фанатов. И это на самом деле о том, что такое партнерство создает дополнительную ценность для клуба, для болельщиков и, конечно, для GGBET. Я очень благодарен руководству клуба, команде. Впереди очень много нового интересного. Будем держать нашу линию вместе».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига инсайд Сергей Мищенко
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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