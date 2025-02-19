ВИДЕО. Неудачный шпагат. Наследник Джоковича на одной ноге выбил Циципаса

18 февраля 11-й номер рейтинга АТР Стефанос Циципас (Греция) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала грек в трех сетах проиграл Хамаду Меджедовичу (Сербия, ATP 73) за 2 часа и 45 минут со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (5:7).

При счете 5:4 (0:15) в пользу Хамада на подаче Стефаноса сербский теннисист неудачно сел на шпагат, получив травму задней мышцы бедра. Меджедович долго не мог подняться, но все же продолжил игру и сумел даже победить.

Следующим соперником Хамада будет Феликс Оже-Альяссим. Пока серб не снялся с поединка, но есть большие сомнения в его способности сыграть.

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