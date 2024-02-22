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WTA
22 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:17
688
0

Минус претендентка. С турнира в Дубае снялась одна из фавориток

От дальнейшей борьбы отказалась Елена Рыбакина

22 февраля 2024, 12:49 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:17
688
0
Минус претендентка. С турнира в Дубае снялась одна из фавориток
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) снялась с хардового турнира категории WTA 1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Причиной такого решения 24-летней уроженки россии стало заболевание ЖКТ.

Рыбакина должна была в четверг, 22 февраля, встретиться с Жасмин Паолини (№26 WTA) из Италии в матче 1/4 финала турнира, но встреча не состоится. Паолини вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния).

Напомним, в 1/8 финала турнира в Дубае Елена Рыбакина прошла Викторию Азаренко на отказе соперницы от борьбы.

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ВИДЕО. Очередной отказ. Азаренко снялась с матча против Рыбакиной в Дубае
Елена Рыбакина Жасмин Паолини
Источник WTA
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