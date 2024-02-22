Минус претендентка. С турнира в Дубае снялась одна из фавориток

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) снялась с хардового турнира категории WTA 1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Причиной такого решения 24-летней уроженки россии стало заболевание ЖКТ.

Рыбакина должна была в четверг, 22 февраля, встретиться с Жасмин Паолини (№26 WTA) из Италии в матче 1/4 финала турнира, но встреча не состоится. Паолини вышла в полуфинал, где сыграет с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния).

Напомним, в 1/8 финала турнира в Дубае Елена Рыбакина прошла Викторию Азаренко на отказе соперницы от борьбы.