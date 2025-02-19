Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Бенфика» и «Монако». Команды сыграли вничью 3:3, однако в следующий раунд прошел португальский клуб благодаря победе 1:0 в первой встрче.

Наставник «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал игру украинского голкипера Анатолия Трубина, которого многие болельщики обвинили в двух из трех пропущенных голах:

– Трубин совершил несколько очень хороших сейвов, но его также связывают с пропущенными голами. Вас беспокоит нестабильность игры вратаря?

– Нет, не волнуйтесь. Когда Трубину нужно принять решение во время удара соперника, то мяч до этого момента может пройти через десять игроков и неоднократно изменить траекторию. Мне не требуется отдельно разбирать игру каждого футболиста.

Важно посмотреть на то, что мы сделали. У них была насыщенная линия обороны из пяти человек, против которой мы сыграли отлично. Теперь нам предстоит посмотреть и проанализировать этот матч, чтобы улучшить наше взаимодействие с теми игроками, которые есть в нашей обойме, – сказал Лаже.