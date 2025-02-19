Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 09:01 | Обновлено 19 февраля 2025, 09:14
1013
1

Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»

Бруну Лаже оценил игру украинского голкипера в Лиге чемпионов

19 февраля 2025, 09:01 | Обновлено 19 февраля 2025, 09:14
1013
1
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Бенфика» и «Монако». Команды сыграли вничью 3:3, однако в следующий раунд прошел португальский клуб благодаря победе 1:0 в первой встрче.

Наставник «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал игру украинского голкипера Анатолия Трубина, которого многие болельщики обвинили в двух из трех пропущенных голах:

Трубин совершил несколько очень хороших сейвов, но его также связывают с пропущенными голами. Вас беспокоит нестабильность игры вратаря?

– Нет, не волнуйтесь. Когда Трубину нужно принять решение во время удара соперника, то мяч до этого момента может пройти через десять игроков и неоднократно изменить траекторию. Мне не требуется отдельно разбирать игру каждого футболиста.

Важно посмотреть на то, что мы сделали. У них была насыщенная линия обороны из пяти человек, против которой мы сыграли отлично. Теперь нам предстоит посмотреть и проанализировать этот матч, чтобы улучшить наше взаимодействие с теми игроками, которые есть в нашей обойме, – сказал Лаже.

По теме:
ФОТО. «Новые ощущения». Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/8 ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Сами себя убили». Ибрагимович объяснил вылет Милана из Лиги чемпионов
Монако Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Монако Бруну Лаже
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19 февраля 2025, 08:26 0
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса

«Реал» хочет купить норвежского голеадора

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 5
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Футбол | 18.02.2025, 14:59
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Футбол | 18.02.2025, 16:37
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Футбол | 18.02.2025, 10:52
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tea with milk
Респект. Вратарь гостей тоже  мог что то вытащить.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
Барселона отказалась от бесплатного подписания двух суперзвезд
17.02.2025, 19:37 5
Футбол
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31
Бокс
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 7
Бокс
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
17.02.2025, 08:44 5
Футбол
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем