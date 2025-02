Салах впервые в карьере отдал 20 результативных передач за сезон

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Астон Виллы» отметился ассистом и впервые в своей карьере достиг отметки в 20 результативных передач за один сезон во всех соревнованиях.

19 февраля состоялась игра 26-го тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Вторым лучшим сезоном египтянина по количеству ассистов был 2022/23 (16).

В этом сезоне Салах принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). «Мерсисайдцы» занимают первое место в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Mo Salah has 20 assists in a season for the first time in his career. pic.twitter.com/d3kCOVbnWk