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  4. Салах впервые в карьере отдал 20 результативных передач за сезон
Англия
20 февраля 2025, 04:53 |
19
0

Салах впервые в карьере отдал 20 результативных передач за сезон

Египтянин в матче против «Астон Виллы» отметился забитым мячом и ассистом

20 февраля 2025, 04:53 |
19
0
Салах впервые в карьере отдал 20 результативных передач за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах во встрече против «Астон Виллы» отметился ассистом и впервые в своей карьере достиг отметки в 20 результативных передач за один сезон во всех соревнованиях.

19 февраля состоялась игра 26-го тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Вторым лучшим сезоном египтянина по количеству ассистов был 2022/23 (16).

В этом сезоне Салах принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). «Мерсисайдцы» занимают первое место в турнирной таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Астон Вилла Астон Вилла - Ливерпуль Мохамед Салах
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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