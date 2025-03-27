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  4. Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 11:57 |
491
2

Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»

Артем Смоляков вспомнил период карьеры в «Днепре»

27 марта 2025, 11:57 |
491
2
Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков рассказал о периоде карьеры в академии «Днепра». Футболист заявил, что они в детстве увлекались игрой Евгения Коноплянки.

– Ты рос в академии Днепра во время самых высоких достижений команды в Лиге Европы времен Рамоса и Маркевича. Там тоже звезд было много…

– Да, мы с ребятами подавали мячи на Днепр-Арене и увлекались игрой Коноплянки, Селезнева, Зозули, многих других – громких имен было достаточно. И на базе, когда уже стал немного взрослее, удавалось с ними всеми пересекаться, здороваться. Кто-то из футболистов мог спросить, как обстоят дела.

– Кто из них был твоим кумиром?

– В то время всем нравился Евгений Коноплянка.За ним все следили. Хотелось походить на него.

Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в MLS, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.

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Артем Смоляков Евгений Коноплянка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
Якщо він захоплювався грою Селезньова - нічого толкового з цього хлопчини не виросте - не ті кумири. На грі не тих людей зростав. Орієнтири збиті....
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