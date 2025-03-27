Игрок сборной Украины: «Мы увлекались игрой Коноплянки и Селезнева»

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков рассказал о периоде карьеры в академии «Днепра». Футболист заявил, что они в детстве увлекались игрой Евгения Коноплянки.

– Ты рос в академии Днепра во время самых высоких достижений команды в Лиге Европы времен Рамоса и Маркевича. Там тоже звезд было много…

– Да, мы с ребятами подавали мячи на Днепр-Арене и увлекались игрой Коноплянки, Селезнева, Зозули, многих других – громких имен было достаточно. И на базе, когда уже стал немного взрослее, удавалось с ними всеми пересекаться, здороваться. Кто-то из футболистов мог спросить, как обстоят дела.

– Кто из них был твоим кумиром?

– В то время всем нравился Евгений Коноплянка.За ним все следили. Хотелось походить на него.

Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в MLS, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.