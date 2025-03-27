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27 марта 2025, 00:49 |
53
0

ФОТО. Звездный футболист нарушил режим с красоткой. Девушка – огонь

Рубена Диаша можно понять...

27 марта 2025, 00:49 |
53
0
ФОТО. Звездный футболист нарушил режим с красоткой. Девушка – огонь
Instagram. Майя Джама

Рубен Диаш и его 30-летняя подруга Майя Джама праздновали до утра после победы Португалии над Данией (5:2) в Лиге наций, что противоречит строгому режиму футболистов.

После матча поехала в дом Рубена в Лиссабоне. Майя поделилась снимком в 3:30 ночи в Инстаграме, на котором она отдыхает у камина.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Их роман стал известен после совместного появления на церемонии MTV EMA в ноябре. Пара провела Новый год на Ибице, а в прошлом месяце заметили, что они носят одинаковые браслеты Cartier.

Майя, по слухам, также начала учить португальский. Однако она до сих пор не подтвердила отношения с Рубеном после разрыва с рэпером Stormzy летом 2024 года.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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