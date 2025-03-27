ФОТО. Звездный футболист нарушил режим с красоткой. Девушка – огонь
Рубена Диаша можно понять...
Рубен Диаш и его 30-летняя подруга Майя Джама праздновали до утра после победы Португалии над Данией (5:2) в Лиге наций, что противоречит строгому режиму футболистов.
После матча поехала в дом Рубена в Лиссабоне. Майя поделилась снимком в 3:30 ночи в Инстаграме, на котором она отдыхает у камина.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Их роман стал известен после совместного появления на церемонии MTV EMA в ноябре. Пара провела Новый год на Ибице, а в прошлом месяце заметили, что они носят одинаковые браслеты Cartier.
Майя, по слухам, также начала учить португальский. Однако она до сих пор не подтвердила отношения с Рубеном после разрыва с рэпером Stormzy летом 2024 года.
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