20 февраля мадридский «Реал» на своем поле принимал «Манчестер Сити» во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2.

Матч на «Сантьяге Бернабеу» показался удивительно легким для хозяев. «Сливочные» переиграли соперника и вышли в следующий раунд (3:1).

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Автором хет-трика в матче стал французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который был признан лучшим игроком поединка.

Футболист провел на футбольном поле 78 минут, поскольку на место француза тренер выпустил Браима Диаса.

Как только Килиан отправился в сторону скамейки запасных, болельщики мадридского наградили футболиста громкими овациями. Фанаты «Реала» провожали Мбаппе, как настоящую звезду, стоя на ногах.

ВИДЕО. Аплодировали стоя. Как фанаты Реала Мбаппе на замену провожали