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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 04:25 | Обновлено 20 февраля 2025, 04:27
145
1

ВИДЕО. Аплодировали стоя. Как фанаты Реала Мбаппе на замену провожали

Француз трижды поразил ворота «Манчестер Сити»

20 февраля 2025, 04:25 | Обновлено 20 февраля 2025, 04:27
145
1
ВИДЕО. Аплодировали стоя. Как фанаты Реала Мбаппе на замену провожали
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

20 февраля мадридский «Реал» на своем поле принимал «Манчестер Сити» во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2.

Матч на «Сантьяге Бернабеу» показался удивительно легким для хозяев. «Сливочные» переиграли соперника и вышли в следующий раунд (3:1).

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Автором хет-трика в матче стал французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который был признан лучшим игроком поединка.

Футболист провел на футбольном поле 78 минут, поскольку на место француза тренер выпустил Браима Диаса.

Как только Килиан отправился в сторону скамейки запасных, болельщики мадридского наградили футболиста громкими овациями. Фанаты «Реала» провожали Мбаппе, как настоящую звезду, стоя на ногах.

ВИДЕО. Аплодировали стоя. Как фанаты Реала Мбаппе на замену провожали

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пресс-конференция Реал Мадрид Манчестер Сити Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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AndiM
Ще пару зґвалтувань у Швеції і вони будуть весь матч стоячи аплодували йому
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