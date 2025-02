Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не вышел в 1/8 финала ЛЧ

Менеджер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола впервые в тренерской карьере не смог выйти со своей командой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялась вторая игра 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1. Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

Текущая кампания еврокубка стала для Гвардиолы 16-й в роли тренера.

По итогам двух матчей (6:3) мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала, где встретится с «Атлетико» или «Байером».

1 - For the first time in his managerial career, Pep Guardiola has seen his side eliminated from the UEFA Champions League prior to the Round of 16 (this being his 16th campaign). Rarity. pic.twitter.com/OahtOQLHgF