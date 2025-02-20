Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола

20 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Спортинг Канзас Сити и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Чилдренс Мерси Парк при температуре -18°C. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 56-й минуте забил легендарный аргентинец Лионель Месси.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/16 финала

Первый матч, 20 февраля

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 0:1

Гол: Месси, 56

ГОЛ! 0:1 Месси, 56 мин.