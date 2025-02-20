Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
20 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами Спортинг Канзас Сити и Интер Майами.
Поединок прошел на стадионе Чилдренс Мерси Парк при температуре -18°C. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Единственный гол на 56-й минуте забил легендарный аргентинец Лионель Месси.
Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/16 финала
Первый матч, 20 февраля
Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 0:1
Гол: Месси, 56
ГОЛ! 0:1 Месси, 56 мин.
Un derechazo de Messi nos da la ventaja 🐐✨pic.twitter.com/0gqsN7JjO2— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз отличился хет-триком, гол престижа забил Нико Гонсалес
Бруну Лаже оценил игру украинского голкипера в Лиге чемпионов