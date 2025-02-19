Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?

В понедельник, 17 февраля, 17-летний Ламин Ямал провел сотый матч на профессиональном уровне (83 за «Барсу» и 17 за сборную Испании). Испанец помог «Барселоне» победить на домашнем поле «Райо Вальекано» 1:0.

За сто матчей на профессиональном уровне Ямал забил 21 гол и сделал 30 ассистов. Испанец отыграл 6,681 и выиграл три трофея.

Известный портал GiveMeSport сравнил статистику Ямала с легендарными Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Месси за первые сто матчей забил 40 голов и сделал 13 ассистов. Аргентинец сыграл в общем 6,457 минуты и выиграл 5 трофеев.

Роналду за первые сто поединков отметился 17 точными ударами и 19 передачами. Португалец провел на поле 5,563 минуты и выиграл два трофея.