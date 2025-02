Манчестер Сити впервые с сезона 2012/13 не смог выйти в 1/8 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» проиграл оба матча против «Реал Мадрид» и впервые с сезона 2012/13 не примет участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

19 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся второй поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «сливочных» (3:1). Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

Английский клуб завершил текущую кампанию еврокубка лишь с 3 победами и 30% выигрышей – худший показатель клуба в одном розыгрыше Лиги чемпионов с сезона 2014/15 (2 победы, 25% выигрышей).

По сумме двух матчей (6:3) мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала, где встретится с «Атлетико» или «Байером».

