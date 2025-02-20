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  4. Мбаппе обошел Бензема и сравнялся с Месси по голам против команд Гвардиолы
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 04:33 |
109
0

Мбаппе обошел Бензема и сравнялся с Месси по голам против команд Гвардиолы

Килиан оформил хет-трик во встрече против «Манчестер Сити»

20 февраля 2025, 04:33 |
109
0
Мбаппе обошел Бензема и сравнялся с Месси по голам против команд Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в игре против «Ман Сити» оформил хет-трик и увеличил количество голов в ворота команд под руководством Жузепа Гвардиолы до 7.

19 февраля в Мадриде состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.

Мбаппе обошел по этому показателю Карима Бензема (5) и сравнялся с Лионелем Месси (7), который принес больше всего проблем Гвардиоле в роли соперника.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Килиан провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист. «Реал» по сумме двух матчей (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Лионель Месси Карим Бензема
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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