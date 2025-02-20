Мбаппе обошел Бензема и сравнялся с Месси по голам против команд Гвардиолы

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в игре против «Ман Сити» оформил хет-трик и увеличил количество голов в ворота команд под руководством Жузепа Гвардиолы до 7.

19 февраля в Мадриде состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.

Мбаппе обошел по этому показателю Карима Бензема (5) и сравнялся с Лионелем Месси (7), который принес больше всего проблем Гвардиоле в роли соперника.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Килиан провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист. «Реал» по сумме двух матчей (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.