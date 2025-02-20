Мбаппе обошел Бензема и сравнялся с Месси по голам против команд Гвардиолы
Килиан оформил хет-трик во встрече против «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в игре против «Ман Сити» оформил хет-трик и увеличил количество голов в ворота команд под руководством Жузепа Гвардиолы до 7.
19 февраля в Мадриде состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». Поединок завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.
Мбаппе обошел по этому показателю Карима Бензема (5) и сравнялся с Лионелем Месси (7), который принес больше всего проблем Гвардиоле в роли соперника.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Килиан провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист. «Реал» по сумме двух матчей (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.
7 - Jugadores que han marcado más goles ante Pep Guardiola en la Champions League:— OptaJose (@OptaJose) February 19, 2025
🇦🇷 Lionel Messi: 7
🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ: 7 🆕
🇫🇷 Karim Benzema: 5
Actualización. https://t.co/Xze9gdlMDE pic.twitter.com/oEsM3zWTMU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник оценил игру против «Манчестер Сити»
«Реал» хочет купить норвежского голеадора