Тренер Боруссии Дортмунд: «Мы должны были победить Спортинг»

Нико Ковач, тренер «Боруссии Дортмунд», лаконично проанализировал безголовой поединок против ПСВ во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов (0:0). Подопечные Ковачича прошли дальше, поскольку в первом матче оформили уверенную победу – 3:0.

«Это было контролируемое выступление. Во втором тайме у нас был нереализованный пенальти и удар в штангу от Джованни Рейны. Мы должны были победить, но в конце дня мы уже прошли. Мы работаем над тем, чтобы использовать свои голевые возможности. Я верю в ребят», – сказал Ковач.

В 1/8 финала соревнования «Боруссия» сыграет либо против «Астон Виллы», либо против «Лилля». Определится соперник дортмундской команды 21 февраля во время жеребьевки.