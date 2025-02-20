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20 февраля 2025, 04:38 | Обновлено 20 февраля 2025, 04:40
75
0

Тренер Боруссии Дортмунд: «Мы должны были победить Спортинг»

Нико Ковач надеялся на другой результат

20 февраля 2025, 04:38 | Обновлено 20 февраля 2025, 04:40
75
0
Тренер Боруссии Дортмунд: «Мы должны были победить Спортинг»
ФК Боруссия Дортмунд. Нико Ковач

Нико Ковач, тренер «Боруссии Дортмунд», лаконично проанализировал безголовой поединок против ПСВ во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов (0:0). Подопечные Ковачича прошли дальше, поскольку в первом матче оформили уверенную победу – 3:0.

«Это было контролируемое выступление. Во втором тайме у нас был нереализованный пенальти и удар в штангу от Джованни Рейны. Мы должны были победить, но в конце дня мы уже прошли. Мы работаем над тем, чтобы использовать свои голевые возможности. Я верю в ребят», – сказал Ковач.

В 1/8 финала соревнования «Боруссия» сыграет либо против «Астон Виллы», либо против «Лилля». Определится соперник дортмундской команды 21 февраля во время жеребьевки.

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Серу Гирасси Боруссия Д - Спортинг Нико Ковач пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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