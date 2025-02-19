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Боруссия Д
19.02.2025 19:45 - : -
Спортинг Лиссабон
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 03:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:54
43
0

Боруссия Дортмунд – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 февраля в 19:45 по Киеву

19 февраля 2025, 03:50 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:54
43
0
Боруссия Дортмунд – Спортинг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» Дортмунд встретится со Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда проводит крайне противоречивый сезон. Не зря уже спустя полугода работы главным тренером был уволен Нури Шахин. Причем по иронии это случилось именно после поединка в Лиге чемпионов, единственного турнира, где как раз неплохо получалось. На тот момент, в 2024-м году, клуб выиграл четырежды, и де-факто закрыли вопрос о выходе в плей-офф. Но все равно после безвольного поражения скромной Болоньи турецкого немца уволили.

Уже без него, с Тилльманом как временщиком, получилось спокойно победить мотивированный Шахтер. Новый полноценный наставник, Нико Ковач, в Лиге чемпионов дебютировал на прошлой неделе, в Португалии. И неожиданно разгромил соперника 3:0. Это при том, что и до, и после в Бундеслиге при нем проиграли!

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Спортинг Лиссабон

Клуб смог в прошлом сезоне уверенно выиграл Примейру. И в новом цикле он, несмотря на осечку в Суперкубке, в целом проходили уверенно, солидно лидируя. Но потом был шок в виде внезапного ухода Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед. И потом было две тренерские рокировки за более чем месяц, и даже при нынешнем наставнике, Руе Боржеше, были неудачи - чего стоит поражение, пусть и по пенальти, в финале Кубка Лиги, Бенфике.

Сказались пертурбации и на выступлениях португальцев в Лиге чемпионов. Клуб, что набрал 10 из 12 очков в первых турах, в том числе разгромил Манчестер Сити 4:1, прибавил только ничью со слабой Болонье после поражений от Арсенала, Брюгге и РБ Лейпциг - но именно те 1:1 с итальянцами позволили сыграть с немцами. Дома, впрочем, им сухо уступили, ничем не ответив на три пропущенных.

Статистика личных встреч

До этого клубы играли в 2016-м и 2021-м году. И представитель Германии тогда выиграл трижды кряду, и только потом уступили 1:3 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы немцев, но их нынешняя форма такова, что гости обязаны как минимум попытаться совершить камбек. Ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
19 февраля 2025 -
19:45
Спортинг Лиссабон
Тотал больше 2.5 1.70 Сделать ставку
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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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