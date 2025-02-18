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Боруссия Д
19.02.2025 19:45 - : -
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 17:24 |
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0

Боруссия Д – Спортинг. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 19:45 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2025, 17:24 |
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0
Боруссия Д – Спортинг. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д – Спортинг

В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Боруссией» Дортмунд и «Спортингом».

Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 3:0.

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Боруссия Д – Спортинг. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Д – Спортинг
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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон смотреть онлайн Лига чемпионов Спортинг - Боруссия Д
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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