Чемпионат мира26 марта 2025, 05:23 | Обновлено 26 марта 2025, 05:38
60
0
Молдова – Эстония – 2:3. Сыграли Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
26 марта 2025, 05:23 | Обновлено 26 марта 2025, 05:38
60
0
Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Эстонии выиграла выездной матч против команды Молдовы (3:2).
У хозяев поля сыграли голкипер Вереса Андрей Кожухарь и защитник Карпат Владислав Бабогло.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта
19:00. Молдова – Эстония – 2:3
Голы: Николаеску, 67, Каймаков, 90+1 – Петсон, 19, Саппинен, 30, Кяйт, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Каймаков (Молдова).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Николаеску (Молдова).
48’
Kevor Palumets (Эстония) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Питсон (Эстония).
5’
Максим Кожокару (Молдова) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 марта 2025, 08:49 8
Антон Боль поделился мнением о своем переходе в «Александрию»
Футбол | 26 марта 2025, 04:05 0
Хозяева поля в Буєнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча
Футбол | 25.03.2025, 07:27
Футбол | 25.03.2025, 22:57
Футбол | 25.03.2025, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2025, 21:14 25
24.03.2025, 03:07
25.03.2025, 08:27 5
24.03.2025, 13:21 4
25.03.2025, 06:50
25.03.2025, 09:29 1
25.03.2025, 10:47 2
24.03.2025, 23:40 1