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ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
25.03.2025 19:00 – FT 2 : 3
Эстония
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 05:23 | Обновлено 26 марта 2025, 05:38
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Молдова – Эстония – 2:3. Сыграли Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 05:23 | Обновлено 26 марта 2025, 05:38
60
0
Молдова – Эстония – 2:3. Сыграли Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор
Estonia Team

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Эстонии выиграла выездной матч против команды Молдовы (3:2).

У хозяев поля сыграли голкипер Вереса Андрей Кожухарь и защитник Карпат Владислав Бабогло.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

19:00. Молдова – Эстония – 2:3

Голы: Николаеску, 67, Каймаков, 90+1 – Петсон, 19, Саппинен, 30, Кяйт, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Каймаков (Молдова).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Йон Николаеску (Молдова).
48’
Kevor Palumets (Эстония) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Питсон (Эстония).
5’
Максим Кожокару (Молдова) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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