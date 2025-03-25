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ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
25.03.2025 19:00 – FT 2 : 3
Эстония
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Чемпионат мира
25 марта 2025, 21:01 | Обновлено 25 марта 2025, 21:14
149
0

Отбор ЧМ-2026. Сборная Молдовы с игроком Карпат проиграла аутсайдеру

Бабогло отыграл весь матч против Эстонии

25 марта 2025, 21:01 | Обновлено 25 марта 2025, 21:14
149
0
Отбор ЧМ-2026. Сборная Молдовы с игроком Карпат проиграла аутсайдеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Молдовы и Эстонии. Хозяева в игре с двумя удалениями довольно неожиданно проиграли эстонцам со счетом 2:3.

Весь матч в составе Молдовы отыграл защитник Карпат Владислав Бабогло.

После двух туров Молдова идет последней без набранных очков, а Эстония с тремя очками занимает 2-е место. По три пункта набрали Норвегия и Израиль, а фаворит группы Италия еще не сыграл ни одной встречи.

Отбор на ЧМ-2026. Группа I

Молдова – Эстония 2:3
Голы: Николаэску, 67, Каймаков, 90+1 – Ритсон, 19, Саппинен, 30, Каит, 70

Удалены: Кожокару – Палумец, 48

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Владислав Бабогло сборная Молдовы по футболу сборная Эстонии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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