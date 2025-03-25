Отбор ЧМ-2026. Сборная Молдовы с игроком Карпат проиграла аутсайдеру

Состоялся матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Молдовы и Эстонии. Хозяева в игре с двумя удалениями довольно неожиданно проиграли эстонцам со счетом 2:3.

Весь матч в составе Молдовы отыграл защитник Карпат Владислав Бабогло.

После двух туров Молдова идет последней без набранных очков, а Эстония с тремя очками занимает 2-е место. По три пункта набрали Норвегия и Израиль, а фаворит группы Италия еще не сыграл ни одной встречи.

Отбор на ЧМ-2026. Группа I

Молдова – Эстония 2:3

Голы: Николаэску, 67, Каймаков, 90+1 – Ритсон, 19, Саппинен, 30, Каит, 70

Удалены: Кожокару – Палумец, 48