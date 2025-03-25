Отбор ЧМ-2026. Сборная Молдовы с игроком Карпат проиграла аутсайдеру
Бабогло отыграл весь матч против Эстонии
Состоялся матч отбора на ЧМ-2026 между сборными Молдовы и Эстонии. Хозяева в игре с двумя удалениями довольно неожиданно проиграли эстонцам со счетом 2:3.
Весь матч в составе Молдовы отыграл защитник Карпат Владислав Бабогло.
После двух туров Молдова идет последней без набранных очков, а Эстония с тремя очками занимает 2-е место. По три пункта набрали Норвегия и Израиль, а фаворит группы Италия еще не сыграл ни одной встречи.
Отбор на ЧМ-2026. Группа I
Молдова – Эстония 2:3
Голы: Николаэску, 67, Каймаков, 90+1 – Ритсон, 19, Саппинен, 30, Каит, 70
Удалены: Кожокару – Палумец, 48
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