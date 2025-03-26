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  4. Шахтер начал продажу билетов на матч с Вересом. Какова стоимость?
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 05:39 | Обновлено 26 марта 2025, 05:44
219
0

Шахтер начал продажу билетов на матч с Вересом. Какова стоимость?

Цена билетов стандартной категории составляет 300 грн

26 марта 2025, 05:39 | Обновлено 26 марта 2025, 05:44
219
0
Шахтер начал продажу билетов на матч с Вересом. Какова стоимость?
ФК Шахтер

Матч 23-го тура УПЛ «Шахтер» – «Верес» состоится в воскресенье, 6 апреля, в 18:00 на киевской арене «Левый Берег».

Начинается свободная продажа билетов на календарный домашний поединок горняков. Приобрести их можно онлайн на сайте Шахтера. Все билеты – именные.

В случае возникновения вопросов болельщики «Шахтёра» могут обратиться в службу поддержки. Стоимость билетов Standard – 300 гривен.

В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамического ценообразования. В зависимости от спроса и динамики продаж стоимость билетов будет повышаться.

Зрители обязаны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.

После объявления воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае отказа находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий) немедленно покинуть территорию стадиона.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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