Шахтер начал продажу билетов на матч с Вересом. Какова стоимость?
Цена билетов стандартной категории составляет 300 грн
Матч 23-го тура УПЛ «Шахтер» – «Верес» состоится в воскресенье, 6 апреля, в 18:00 на киевской арене «Левый Берег».
Начинается свободная продажа билетов на календарный домашний поединок горняков. Приобрести их можно онлайн на сайте Шахтера. Все билеты – именные.
В случае возникновения вопросов болельщики «Шахтёра» могут обратиться в службу поддержки. Стоимость билетов Standard – 300 гривен.
В сезоне 2024/25 продолжает действовать система динамического ценообразования. В зависимости от спроса и динамики продаж стоимость билетов будет повышаться.
Зрители обязаны строго соблюдать правила поведения на стадионе, в том числе во время воздушной тревоги.
После объявления воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие согласно инструкциям стюардов или (в случае отказа находиться в предназначенных для этого помещениях укрытий) немедленно покинуть территорию стадиона.
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