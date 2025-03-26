25.03.2025 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат мира26 марта 2025, 04:41 | Обновлено 26 марта 2025, 05:09
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Лихтенштейн – Казахстан – 0:2, Впервые за 500 дней. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
26 марта 2025, 04:41 | Обновлено 26 марта 2025, 05:09
127
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Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сборная Казахстана выиграла впервые почти на 500 дней, одолев команду Лихтенштейна (2:0).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта
21:45. Лихтенштейн – Казахстан – 0:2
Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45
Видео голов и обзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Марочкин (Казахстан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Самородов (Казахстан).
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