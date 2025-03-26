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  4. Лихтенштейн – Казахстан – 0:2, Впервые за 500 дней. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Лихтенштейн
25.03.2025 21:45 – FT 0 : 2
Казахстан
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 04:41 | Обновлено 26 марта 2025, 05:09
127
0

Лихтенштейн – Казахстан – 0:2, Впервые за 500 дней. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 04:41 | Обновлено 26 марта 2025, 05:09
127
0
Лихтенштейн – Казахстан – 0:2, Впервые за 500 дней. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Казахстана выиграла впервые почти на 500 дней, одолев команду Лихтенштейна (2:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

21:45. Лихтенштейн – Казахстан – 0:2

Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45

Видео голов и обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Марочкин (Казахстан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Самородов (Казахстан).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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