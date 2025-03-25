Победа Казахстана, драматичная ничья Северной Македонии и Уэльса

Во вторник, 25 марта, проходило два матча отбора на чемпионат мира среди европейских команд в группе J.

Лихтенштейн у себя дома ожидаемо уступил Казахстану. Гости контролировали игру и забили 2 гола концовке первого тайма: на 42-й минуте отличился Самородов, а на 45-й – Марочкин.

Северная Македония и Уэльс поделили очки. Гости контролировали игру, команды драматично обменялись голами в компенсированное время, матч закончился вничью 1:1.

Отбор на чемпионат мира. Группа J. 2-й тур

Лихтенштейн – Казахстан – 0:2

Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45

Северная Македония – Уэльс – 1:1

Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6

Таблица:

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Северная Македония 2 1 1 0 4 - 1 4 2 Уэльс 2 1 1 0 4 - 2 4 3 Казахстан 2 1 0 1 3 - 3 3 4 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0 5 Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 5 0 Полная таблица

Фото матчей: