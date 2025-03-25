Победа Казахстана, драматичная ничья Северной Македонии и Уэльса
В группе J отбора на чемпионат мира сыграно 2 матча
Во вторник, 25 марта, проходило два матча отбора на чемпионат мира среди европейских команд в группе J.
Лихтенштейн у себя дома ожидаемо уступил Казахстану. Гости контролировали игру и забили 2 гола концовке первого тайма: на 42-й минуте отличился Самородов, а на 45-й – Марочкин.
Северная Македония и Уэльс поделили очки. Гости контролировали игру, команды драматично обменялись голами в компенсированное время, матч закончился вничью 1:1.
Отбор на чемпионат мира. Группа J. 2-й тур
Лихтенштейн – Казахстан – 0:2
Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45
Северная Македония – Уэльс – 1:1
Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6
Таблица:
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2
|Уэльс
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3
|Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Фото матчей:
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