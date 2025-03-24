Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова Александра Хацкевича относительно Сергея Реброва. Тренер заявил, что у Реброва мало футбольных людей в окружении.

– Кстати, Хацкевич сказал: «Жаль, что у Реброва в штабе нет футбольных людей, которые могут подсказать».

– Правильно он все сказал. Молодец! Я бы еще добавил: жаль, что у нас в футболе почему рулят испанцы, однако не Хави или Иньеста – а те, которые ничего не выиграли в своей карьере.

Ранее сообщалось, что Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире