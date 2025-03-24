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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Лига наций
24 марта 2025, 13:21 |
2713
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»

Бывший футболист отреагировал на слова Александра Хацкевича

24 марта 2025, 13:21 |
2713
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова Александра Хацкевича относительно Сергея Реброва. Тренер заявил, что у Реброва мало футбольных людей в окружении.

– Кстати, Хацкевич сказал: «Жаль, что у Реброва в штабе нет футбольных людей, которые могут подсказать».

– Правильно он все сказал. Молодец! Я бы еще добавил: жаль, что у нас в футболе почему рулят испанцы, однако не Хави или Иньеста – а те, которые ничего не выиграли в своей карьере.

Ранее сообщалось, что Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире

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Сергей Ребров Александр Хацкевич сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Виктор Леоненко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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DK1970
Все по ділу. Запросіть думаючого німця і буде щастя. Ми не іспанці, ніколи ними не були і не будемо... 
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+1
Gargantua81
я только не пойму чем проявляется это все "руление испанцев"?
Где элементарный контроль? От традиционной совковой тренерской школы (назовем ее немецкой) отказались, а ничему испанскому не научились, да и в принципе не могли научиться. Ну не та генетика у украинцев. Не могут украинцы играть в испанский футбол, Заваровы у нас раз в 100 лет родятся.
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+1
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