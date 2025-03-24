Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Бывший футболист отреагировал на слова Александра Хацкевича
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова Александра Хацкевича относительно Сергея Реброва. Тренер заявил, что у Реброва мало футбольных людей в окружении.
– Кстати, Хацкевич сказал: «Жаль, что у Реброва в штабе нет футбольных людей, которые могут подсказать».
– Правильно он все сказал. Молодец! Я бы еще добавил: жаль, что у нас в футболе почему рулят испанцы, однако не Хави или Иньеста – а те, которые ничего не выиграли в своей карьере.
Ранее сообщалось, что Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире
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Где элементарный контроль? От традиционной совковой тренерской школы (назовем ее немецкой) отказались, а ничему испанскому не научились, да и в принципе не могли научиться. Ну не та генетика у украинцев. Не могут украинцы играть в испанский футбол, Заваровы у нас раз в 100 лет родятся.