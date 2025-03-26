Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Организаторы Уимблдона представили официальный постер турнира
Уимблдон
26 марта 2025, 05:57 | Обновлено 26 марта 2025, 06:25
39
0

Организаторы Уимблдона представили официальный постер турнира

За 100 дней до начала Уимблдона состоялась презентация постера соревнований

26 марта 2025, 05:57 | Обновлено 26 марта 2025, 06:25
39
0
Организаторы Уимблдона представили официальный постер турнира
wimbledon.com. Постер турнира

Организаторы Уимблдона ровно за 100 дней до начала чемпионата представили официальный постер турнира Большого шлема на травяных кортах 2025 года.

Постер создан британским графическим дизайнером Сарой Мэдден и называется «Теннис в английском саду». Болельщики на трибунах центрального корта, наблюдающие за теннисным матчем, сливаются на постере с множеством цветов.

«Уимблдон – это больше, чем теннисный турнир – это праздник традиций, английское лето в полном расцвете и спортивный опыт, не похожий на другие», — сказала Мэдден во время презентации.

Также организаторы сообщили об улучшенном ресторане для теннисистов и открытии нового общественного ресторана The Cavendish, который назван в честь Генри Джонса, рефери первого Уимблдонского турнира 1877 года.

По теме:
От Уимблдона до убийства жены. Умер эстонский теннисист Тоомас Лейус
Еще один турнир Grand Slam стал 15-дневным и будет начинаться в воскресенье
Свитолина назвала лучшие теннисные турниры. Australian Open не упомянула
Уимблдон (теннис)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 09:11 15
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии

Голкипер «сине-желтых» оценил результат команды в Лиге наций

Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 07:27 15
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии

Болельщики разозлились из-за поступка главного тренера сборной Украины

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 26.03.2025, 02:09
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 07:48
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»
Футбол | 25.03.2025, 22:57
Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»
Франческо ТОТТИ – о поездке в россию: «Я без проблем приеду в Киев»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 13
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 33
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
24.03.2025, 11:41 7
Другие виды
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем