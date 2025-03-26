Организаторы Уимблдона представили официальный постер турнира
За 100 дней до начала Уимблдона состоялась презентация постера соревнований
Организаторы Уимблдона ровно за 100 дней до начала чемпионата представили официальный постер турнира Большого шлема на травяных кортах 2025 года.
Постер создан британским графическим дизайнером Сарой Мэдден и называется «Теннис в английском саду». Болельщики на трибунах центрального корта, наблюдающие за теннисным матчем, сливаются на постере с множеством цветов.
«Уимблдон – это больше, чем теннисный турнир – это праздник традиций, английское лето в полном расцвете и спортивный опыт, не похожий на другие», — сказала Мэдден во время презентации.
Также организаторы сообщили об улучшенном ресторане для теннисистов и открытии нового общественного ресторана The Cavendish, который назван в честь Генри Джонса, рефери первого Уимблдонского турнира 1877 года.
- Official Poster Reveal 🎨— Wimbledon (@Wimbledon) March 22, 2025
- Operational Updates 🎾
- Key Dates and more 📅
With 100 days to go until #Wimbledon 2025 begins, read on for more information about this year's Championships ⬇️
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