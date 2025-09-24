Умер теннисист, из-за которого сорвался Уимблдон-1973

В возрасте 86 лет в Риеке умер хорватский теннисист и тренер Никола Пилич, оставивший значительный след в истории тенниса.

Крупнейшими достижениями Пилича стали победа в паре на Открытом чемпионате США-1970 вместе с Пьером Бартезом и финал Ролан Гаррос-1973, где он уступил Илие Настасе. В том же году югославский теннисист стал центральной фигурой скандала, завершившегося массовым бойкотом Уимблдона и фактически определившего дальнейшее развитие АТР.

В 1973 году Никола Пилич оказался в центре одного из самых больших скандалов в истории тенниса. Югославская федерация настаивала на его участии в матче Кубка Дэвиса, но сам теннисист решил поехать на коммерческий турнир в Монреаль с гораздо более высоким призовым фондом. Этот шаг был расценен как отказ от игры за сборную.

Международная федерация тенниса (ILTF) применила суровое наказание – дисквалифицировала Пилича и запретила ему выступать на всех турнирах под своей эгидой, включая Уимблдона.

Решение вызвало резкий протест среди игроков. Вновь созданная Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), которая тогда только формировалась как сила в мировом теннисе, восприняла это как угрозу для прав игроков. В ответ ATP объявила бойкот Уимблдона-1973. В этом году турнир потерял почти всех ведущих теннисистов: 79 профессионалов отказались от участия.

Этот инцидент стал переломным моментом в отношениях между игроками и органами управления тенниса. Он закрепил роль ATP как организации, представляющей интересы спортсменов, и оказал существенное влияние на структуру профессионального тура.

Уже в следующем году дисквалификация была снята, и Пилич вернулся в состав сборной Югославии, за которую выступал до 1977 года.

После завершения карьеры Пилич трижды приводил сборную Германии к победам в Кубке Дэвиса (1988, 1989, 1993), а также выигрывал этот трофей с Хорватией (2005) и Сербией (2010). Среди его воспитанников – Борис Беккер, Михаэль Штих, Горан Иванишевич и Новак Джокович.

В последние десятилетия он работал в собственной академии в Германии.