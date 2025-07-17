Восьмикратный чемпион турниров Grand Slam раскритиковал Карлоса Алькараса

Пока все внимание было приковано к триумфу Янника Синнера на Уимблдоне 2025, некоторые обсуждали поражение Карлоса Алькараса, которому не удалось защитить титул в третий раз подряд. Учитывая, что итальянец был значительно сильнее большую часть матча, испанский теннисист казался скованным и лишенным идей в третьем и четвертом сетах. С каждым шагом вперед, который делал первая ракетка мира, выражение лица второй становилось все менее уверенным в возможности камбэка.

В конце третьего сета Алькарас обратился к своей команде с откровенным признанием: «С задней линии он играет намного лучше меня, намного лучше». Эти неожиданные слова стали настоящим шоком, ведь игрок из Мурсии обычно излучает позитив и борется до последнего очка – как это было всего месяц назад в финале Ролан Гаррос, где он отыграл три матчбола.

Это отчаянное признание показало ощущение игрового превосходства Синнера, но для некоторых бывших теннисистов стало свидетельством слабости, которую не стоило демонстрировать. Такое мнение выразил бывший номер один мирового рейтинга и двукратный чемпион Уимблдона (1974, 1982) Джимми Коннорс в своем подкасте Advantage Connors, о чем сообщает издание Tennis365.

«Это неприемлемо. Не знаю, смог бы я когда-либо такое признать. Что бы ни происходило, ты должен выходить вперед, менять игру, пробовать что-то другое», – заявил восьмикратный чемпион турниров Большого шлема.

Одна из претензий американца – отсутствие альтернативного плана у Алькараса, чтобы справиться с доминированием Синнера в двух последних сетах.

«Я знаю, что повторяю это часто, но если план А не работает, нужно придумать что-то еще. Меня тоже пару раз разбивали на Уимблдоне. Это случается со всеми», – признает трехкратный финалист лондонского турнира.

«Если ты хочешь меня обыграть – тебе придется меня обыграть. Я попробую сыграть три разных варианта. Если ты побьешь меня в первом и втором, в третьем я попробую нечто иное. Может, с трибун это и не видно, но признать такое трудно», – рассуждает Коннорс, который ранее не раз хвалил Алькараса, но на этот раз подверг критике его поведение в финале Уимблдона.