Не у Джоковича и Надаля. У кого больше всего выходов в четвертьфиналы АТР?
2 января Новак вышел в 1/4 финала Брисбена, рекордсменом является Джимми Коннорс
2 января легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Брисбене после победы над Гаэлем Монфисом.
Для Ноле это будет 217-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура. По этому показателю он сравнялся с Иваном Лендлом.
Чаще всех в 1/4 финала выходил американец Джимми Коннорс – 276. У имениты Рафаэля Надаля и Роджера Федерера 226 и 245 соответственно.
В 3-м раунде Брисбена Джокович сыграет против Рейлли Опелки. Противостояние состоится 3 января в 12:00 по Киеву.
Лидеры по выходам в четвертьфиналы АТР в истории:
- 1. Джимми Коннорс – 276
- 2. Роджер Федерер – 245
- 3. Рафаэль Надаль – 226
- 4–5. / Иван Лендл – 217
- 4–5. Новак Джокович – 217
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда хевивейта выделил Джорджа Формана
Олег Федорчук высказался об объединении двух команд из Львова