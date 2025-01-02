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  4. Не у Джоковича и Надаля. У кого больше всего выходов в четвертьфиналы АТР?
ATP
02 января 2025, 23:31 |
107
0

Не у Джоковича и Надаля. У кого больше всего выходов в четвертьфиналы АТР?

2 января Новак вышел в 1/4 финала Брисбена, рекордсменом является Джимми Коннорс

02 января 2025, 23:31 |
107
0
Не у Джоковича и Надаля. У кого больше всего выходов в четвертьфиналы АТР?
Новак Джокович, Джимми Коннорс и Роджер Федерер

2 января легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Брисбене после победы над Гаэлем Монфисом.

Для Ноле это будет 217-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура. По этому показателю он сравнялся с Иваном Лендлом.

Чаще всех в 1/4 финала выходил американец Джимми Коннорс – 276. У имениты Рафаэля Надаля и Роджера Федерера 226 и 245 соответственно.

В 3-м раунде Брисбена Джокович сыграет против Рейлли Опелки. Противостояние состоится 3 января в 12:00 по Киеву.

Лидеры по выходам в четвертьфиналы АТР в истории:

  • 1. Джимми Коннорс – 276
  • 2. Роджер Федерер – 245
  • 3. Рафаэль Надаль – 226
  • 4–5. / Иван Лендл – 217
  • 4–5. Новак Джокович – 217
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Даниил Агарков Источник: Tennis 365
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