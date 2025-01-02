Не у Джоковича и Надаля. У кого больше всего выходов в четвертьфиналы АТР?

2 января легендарный сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира АТР 250 в Брисбене после победы над Гаэлем Монфисом.

Для Ноле это будет 217-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура. По этому показателю он сравнялся с Иваном Лендлом.

Чаще всех в 1/4 финала выходил американец Джимми Коннорс – 276. У имениты Рафаэля Надаля и Роджера Федерера 226 и 245 соответственно.

В 3-м раунде Брисбена Джокович сыграет против Рейлли Опелки. Противостояние состоится 3 января в 12:00 по Киеву.

Лидеры по выходам в четвертьфиналы АТР в истории: