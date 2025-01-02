ВИДЕО. 20:0. Как это было: Джокович одолел Монфиса в 1/8 финала в Брисбене
Новак выиграл у Гаэля в двух сетах во втором раунде турнира АТР 250 в Австралии
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 27) вышел в четвертьфинал хардовых соревнований АТР 250 в Брисбене, Австралия.
Во 2-м раунде серб в двух сетах переиграл Гаэля Монфиса (АТР 55) за 1 час и 14 минут.
АТР 250 Брисбен. Хард. 1/8 финала
Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:3
Это была 20-я встреча соперниц. Джокович выиграл все 20 очных противостояния.
Серия Новака в поединках против Гаэля является самой длинной серией без поражений в Туре:
- Новак Джокович – Гаэль Монфис – 20:0
- Рафаэль Надаль – Ришар Гаске – 18:0
- Бьорн Борг – Витас Герулайтис – 17:0
- Иван Лендл – Тим Майотт – 17:0
- Роджер Федерер – Давид Феррер – 17:0
- Роджер Федерер – 🏳️ Михаил Южный – 17:0
В четвертьфинале Джокович сыграет против американского теннисиста Рейлли Опелки (США, ATP 293), который известен своей мощной подачей и строит игру именно от нее.
На старте турнира в Брисбене Новак справился с Ринки Хидзикатой, а Монфис переиграл Нишеша Басаваредди.
Фотогалерея матча 1/8 финала Брисбена Новак Джокович – Гаэль Монфис
Видеообзор матча Новак Джокович – Гаэль Монфис
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