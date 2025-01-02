ВИДЕО. 20:0. Как это было: Джокович одолел Монфиса в 1/8 финала в Брисбене

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 27) вышел в четвертьфинал хардовых соревнований АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде серб в двух сетах переиграл Гаэля Монфиса (АТР 55) за 1 час и 14 минут.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:3

Это была 20-я встреча соперниц. Джокович выиграл все 20 очных противостояния.

Серия Новака в поединках против Гаэля является самой длинной серией без поражений в Туре:

Новак Джокович – Гаэль Монфис – 20:0 Рафаэль Надаль – Ришар Гаске – 18:0 Бьорн Борг – Витас Герулайтис – 17:0 Иван Лендл – Тим Майотт – 17:0 Роджер Федерер – Давид Феррер – 17:0 Роджер Федерер – 🏳️ Михаил Южный – 17:0

В четвертьфинале Джокович сыграет против американского теннисиста Рейлли Опелки (США, ATP 293), который известен своей мощной подачей и строит игру именно от нее.

На старте турнира в Брисбене Новак справился с Ринки Хидзикатой, а Монфис переиграл Нишеша Басаваредди.

Фотогалерея матча 1/8 финала Брисбена Новак Джокович – Гаэль Монфис

Видеообзор матча Новак Джокович – Гаэль Монфис