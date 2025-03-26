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  4. Черногория – Фарерские острова – 1:0. Забили на 90+6 мин. Видео гола, обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
25.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 04:19 | Обновлено 26 марта 2025, 04:55
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0

Черногория – Фарерские острова – 1:0. Забили на 90+6 мин. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 04:19 | Обновлено 26 марта 2025, 04:55
7
0
Черногория – Фарерские острова – 1:0. Забили на 90+6 мин. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Черногория с трудом вырвала победу у Фарерских островов (1:0) с голом на 90+6 минуте.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

21:45. Черногория – Фарерские острова – 1:0

Гол: Куч, 90+6

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Edvin Kuc (Черногория).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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