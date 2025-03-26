Черногория – Фарерские острова – 1:0. Забили на 90+6 мин. Видео гола, обзор

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Черногория с трудом вырвала победу у Фарерских островов (1:0) с голом на 90+6 минуте.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

21:45. Черногория – Фарерские острова – 1:0

Гол: Куч, 90+6

Видеообзор матча