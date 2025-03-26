25.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Чемпионат мира26 марта 2025, 04:19 | Обновлено 26 марта 2025, 04:55
7
0
Черногория – Фарерские острова – 1:0. Забили на 90+6 мин. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
26 марта 2025, 04:19 | Обновлено 26 марта 2025, 04:55
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0
Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Черногория с трудом вырвала победу у Фарерских островов (1:0) с голом на 90+6 минуте.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта
21:45. Черногория – Фарерские острова – 1:0
Гол: Куч, 90+6
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Edvin Kuc (Черногория).
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