Квалификация ЧМ-2026. Разгром от Чехии, победа Черногории на 90+6 мин

Во вторник, 25 марта, состоялось 2 матча группы L отбора на чемпионат мира среди европейских сборных.

Чехия в гостях ожидаемо разбила Гибралтар со счетом 4:0. В первом тайме был забит 1 мяч, во втором – 3.

Черногория благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у Фарерских островов.

Отбор на чемпионат мира. Группа L. 2-й тур

Гибралтар – Чехия – 0:4

Голы: Черни, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5

Черногория – Фарерские острова – 1:0

Голы: Куч, 90+6

Таблица:

World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. L Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Чехия 2 2 0 0 6 - 1 6 2 Черногория 2 2 0 0 4 - 1 6 3 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0 4 Фарерские острова 2 0 0 2 1 - 3 0 5 Гибралтар 2 0 0 2 1 - 7 0 Полная таблица

Фото матчей: