25.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Чемпионат мира26 марта 2025, 00:06 | Обновлено 26 марта 2025, 01:37
105
0
Квалификация ЧМ-2026. Разгром от Чехии, победа Черногории на 90+6 мин
В группе L отбора на чемпионат мира сыграно 2 матча
26 марта 2025, 00:06 | Обновлено 26 марта 2025, 01:37
105
0
Во вторник, 25 марта, состоялось 2 матча группы L отбора на чемпионат мира среди европейских сборных.
Чехия в гостях ожидаемо разбила Гибралтар со счетом 4:0. В первом тайме был забит 1 мяч, во втором – 3.
Черногория благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у Фарерских островов.
Отбор на чемпионат мира. Группа L. 2-й тур
Гибралтар – Чехия – 0:4
Голы: Черни, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5
Черногория – Фарерские острова – 1:0
Голы: Куч, 90+6
Таблица:
|World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2
|Черногория
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4
|Фарерские острова
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|5
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Фото матчей:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 марта 2025, 11:47 0
Джастис Хуни может претендовать на титул чемпиона мира по версии WBO
Футбол | 25 марта 2025, 10:47 2
Илья пошел к жене Ангелине
Футбол | 25.03.2025, 17:57
Футбол | 25.03.2025, 07:27
Футбол | 26.03.2025, 00:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2025, 03:45 1
24.03.2025, 11:41 7
24.03.2025, 01:54 5
24.03.2025, 03:07
24.03.2025, 10:57 2
24.03.2025, 17:14 51
24.03.2025, 08:24 8
25.03.2025, 09:29 1