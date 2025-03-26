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ЧМ. Квалификация. Европа
Черногория
25.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 00:06 | Обновлено 26 марта 2025, 01:37
105
0

Квалификация ЧМ-2026. Разгром от Чехии, победа Черногории на 90+6 мин

В группе L отбора на чемпионат мира сыграно 2 матча

26 марта 2025, 00:06 | Обновлено 26 марта 2025, 01:37
105
0
Квалификация ЧМ-2026. Разгром от Чехии, победа Черногории на 90+6 мин
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чехии

Во вторник, 25 марта, состоялось 2 матча группы L отбора на чемпионат мира среди европейских сборных.

Чехия в гостях ожидаемо разбила Гибралтар со счетом 4:0. В первом тайме был забит 1 мяч, во втором – 3.

Черногория благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у Фарерских островов.

Отбор на чемпионат мира. Группа L. 2-й тур

Гибралтар – Чехия – 0:4

Голы: Черни, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5

Черногория – Фарерские острова – 1:0

Голы: Куч, 90+6

Таблица:

World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 2 2 0 0 6 - 1 6
2 Черногория 2 2 0 0 4 - 1 6
3 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Фарерские острова 2 0 0 2 1 - 3 0
5 Гибралтар 2 0 0 2 1 - 7 0
Полная таблица

Фото матчей:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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