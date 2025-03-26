25.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Чемпионат мира26 марта 2025, 03:42 | Обновлено 26 марта 2025, 03:58
59
0
Северная Македония – Уэльс – 1:1. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
26 марта 2025, 03:42 | Обновлено 26 марта 2025, 03:58
59
0
Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Северная Македония и Уэльс разошлись миром с драматичным обменом голами в компенсированное время (1:1).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта
21:45. Северная Македония – Уэльс – 1:1
Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Уэльс).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
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