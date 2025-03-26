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ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
25.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Уэльс
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 03:42 | Обновлено 26 марта 2025, 03:58
59
0

Северная Македония – Уэльс – 1:1. Драматичная концовка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 03:42 | Обновлено 26 марта 2025, 03:58
59
0
Северная Македония – Уэльс – 1:1. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Северная Македония и Уэльс разошлись миром с драматичным обменом голами в компенсированное время (1:1).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

21:45. Северная Македония – Уэльс – 1:1

Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Дэвид Брукс (Уэльс).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
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ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Уэльса по футболу сборная Северной Македонии по футболу Боян Миовски Дэвид Брукс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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