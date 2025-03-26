Северная Македония – Уэльс – 1:1. Драматичная концовка. Видео голов и обзор

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Северная Македония и Уэльс разошлись миром с драматичным обменом голами в компенсированное время (1:1).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

21:45. Северная Македония – Уэльс – 1:1

Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6

Видео голов и обзор матча