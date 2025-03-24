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ЧМ. Квалификация. Европа
Северная Македония
25.03.2025 21:45 - : -
Уэльс
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Чемпионат мира
24 марта 2025, 18:34 |
59
0

Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 25 марта в 21:45 по Киеву

24 марта 2025, 18:34 |
59
0
Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэльс

Во вторник, 25 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Северная Македония – Уэльс. Встреча пройдёт на Национальной Арене Тоше Проески в Скопье.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Северная Македония

Сборная Северной Македонии отбор на ЧМ-2026 начала с победы. Команда на выезде со счетом 3:0 обыграла сборную Лихтенштейна. Статистика матча говорит о полном преимуществе сборной Северной Македонии. Правда и соперник был откровенно слабым. Матч со сборной Уэльса покажет, насколько серьезны намерения сборной Северной Македонии. Ведь именно между этими командами должна развернуться борьба за второе место. Конечно, если считать сборную Бельгии явным фаворитом.

Уэльс

Уэльс также выиграл стартовый матч отборочного цикла. Соперник был посильнее – сборная Казахстана. Первый тайм закончился вничью, а в начале второй половины матча сборная Уэльса вышла вперед. И лишь в компенсированное время Матондо закрыл матч, сделав счет 3:1 в пользу Уэльса. Если сборная Уэльса рассчитывает выйти на ЧМ-2026, то терять очки в матче против Северной Македонии не стоит.

Личные встречи

Команды встречались в отборе к ЧМ-2014 и обменялись домашними победами. Северная Македония на своем поле выиграла 2:1, на что сборная Уэльса ответила победой со счетом 1:0.

Северная Македония – Уэльс: ключевая статистика и тренды

Сборная Северной Македонии не пропускала в шести последних матчах. Сборная Уэльса без поражений прошла групповой этап Лиги наций.

Прогноз

Сборная Уэльса способна прервать серию сборной Северной Македонии без пропущенных мячей. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Северная Македония
25 марта 2025 -
21:45
Уэльс
Забьют обе команды 1,95 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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