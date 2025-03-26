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ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
25.03.2025 21:45 – FT 0 : 4
Чехия
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Чемпионат мира
26 марта 2025, 04:59 | Обновлено 26 марта 2025, 05:18
56
0

Гибралтар – Чехия – 0:4. Легкие три очка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026

26 марта 2025, 04:59 | Обновлено 26 марта 2025, 05:18
56
0
Гибралтар – Чехия – 0:4. Легкие три очка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Вторую победу одержала команда Чехии, разгромив на выезде сборную Гибралтара (4:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

2-й тур, 25 марта

21:45. Гибралтар – Чехия – 0:4

Голы: Черны, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Чехия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Чехия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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