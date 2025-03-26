Чемпионат мира26 марта 2025, 04:59 | Обновлено 26 марта 2025, 05:18
56
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Гибралтар – Чехия – 0:4. Легкие три очка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026
26 марта 2025, 04:59 | Обновлено 26 марта 2025, 05:18
56
0
Вечером 25 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Вторую победу одержала команда Чехии, разгромив на выезде сборную Гибралтара (4:0).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
2-й тур, 25 марта
21:45. Гибралтар – Чехия – 0:4
Голы: Черны, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Ян Климент (Чехия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Чехия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Чехия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
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