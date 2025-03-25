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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 20:41 |
1523
3

В тренерский штаб Кучера войдет экс-игрок Динамо и Металлиста

Штаб команды «моряков» усиливается

25 марта 2025, 20:41 |
1523
3
В тренерский штаб Кучера войдет экс-игрок Динамо и Металлиста
ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Как уже сообщалось, ассистентами нового главного тренера одесского «Черноморца» Александра Кучера стали Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

Оба вчера вместе с ним появились в команде «моряков» и приступили к работе.

Однако только этими специалистами тренерский штаб Кучера не ограничится. Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время к «Черноморцу» должен присоединиться известный в прошлом футболист харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо» Александр Призетко.

С прошлого десятилетия он работал с юными футболистами на Харьковщине, был тренером и и.о. главного тренера «Металлиста», а также входил в тренерский штаб «Полесья».

Летом 2020 года Призетко стал ассистентом Александра Кучера в харьковском «Металле», который затем был переименован в «Металлист».

Ранее мы сообщали, что руководство «Черноморца» на базе клуба встретилось с игроками и пообещало закрыть все долги по зарплате.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александр Призетко Александр Кучер Динамо Киев Металлист Харьков инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Dysear
хороший початок, зберегти місце то в УПЛ думаю збережуть, а ось цікаво чим покажуть щось цікавого у наступному сезоні
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0
apepa
Призетко люблю и уважаю. Удачи ЧО!
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0
alex belogubko
рассчитайтесь с Кузиком --уберите не нужный хлам Бабича --набрал игроков по объ явлению
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0
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