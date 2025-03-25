В тренерский штаб Кучера войдет экс-игрок Динамо и Металлиста
Штаб команды «моряков» усиливается
Как уже сообщалось, ассистентами нового главного тренера одесского «Черноморца» Александра Кучера стали Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.
Оба вчера вместе с ним появились в команде «моряков» и приступили к работе.
Однако только этими специалистами тренерский штаб Кучера не ограничится. Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время к «Черноморцу» должен присоединиться известный в прошлом футболист харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо» Александр Призетко.
С прошлого десятилетия он работал с юными футболистами на Харьковщине, был тренером и и.о. главного тренера «Металлиста», а также входил в тренерский штаб «Полесья».
Летом 2020 года Призетко стал ассистентом Александра Кучера в харьковском «Металле», который затем был переименован в «Металлист».
Ранее мы сообщали, что руководство «Черноморца» на базе клуба встретилось с игроками и пообещало закрыть все долги по зарплате.
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