В тренерский штаб Кучера войдет экс-игрок Динамо и Металлиста

Как уже сообщалось, ассистентами нового главного тренера одесского «Черноморца» Александра Кучера стали Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

Оба вчера вместе с ним появились в команде «моряков» и приступили к работе.

Однако только этими специалистами тренерский штаб Кучера не ограничится. Как стало известно Sport.ua, в ближайшее время к «Черноморцу» должен присоединиться известный в прошлом футболист харьковского «Металлиста» и киевского «Динамо» Александр Призетко.

С прошлого десятилетия он работал с юными футболистами на Харьковщине, был тренером и и.о. главного тренера «Металлиста», а также входил в тренерский штаб «Полесья».

Летом 2020 года Призетко стал ассистентом Александра Кучера в харьковском «Металле», который затем был переименован в «Металлист».

Ранее мы сообщали, что руководство «Черноморца» на базе клуба встретилось с игроками и пообещало закрыть все долги по зарплате.