Клуб УПЛ пообещал игрокам отдать долги. Но может получить трансферный бан
У Черноморца непростая ситуация и в таблице, и в команде
Руководство Черноморца, заменив наставника Александра Бабича на тренера Александра Кучера, на базе клуба встретилось с игроками и пообещало закрыть все долги по зарплате, которые уже накопились за 2025 год.
При этом есть информация о том, что Палата споров УАФ признала правоту экс-игрока одесской команды Ореста Кузыка по финансовым претензиям и может запретить клубу регистрировать новых игроков.
Сейчас появилась информация о желании Черноморца подписать Ярослава Ракицкого.
Команда в таблице УПЛ с 15 очками идет предпоследней и находится в зоне прямого вылета.
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