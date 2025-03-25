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  4. Клуб УПЛ пообещал игрокам отдать долги. Но может получить трансферный бан
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 18:12 |
296
0

Клуб УПЛ пообещал игрокам отдать долги. Но может получить трансферный бан

У Черноморца непростая ситуация и в таблице, и в команде

25 марта 2025, 18:12 |
296
0
Клуб УПЛ пообещал игрокам отдать долги. Но может получить трансферный бан
ФК Черноморец

Руководство Черноморца, заменив наставника Александра Бабича на тренера Александра Кучера, на базе клуба встретилось с игроками и пообещало закрыть все долги по зарплате, которые уже накопились за 2025 год.

При этом есть информация о том, что Палата споров УАФ признала правоту экс-игрока одесской команды Ореста Кузыка по финансовым претензиям и может запретить клубу регистрировать новых игроков.

Сейчас появилась информация о желании Черноморца подписать Ярослава Ракицкого.

Команда в таблице УПЛ с 15 очками идет предпоследней и находится в зоне прямого вылета.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферный бан трансферы УПЛ Орест Кузык
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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