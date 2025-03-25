Клуб УПЛ пообещал игрокам отдать долги. Но может получить трансферный бан

Руководство Черноморца, заменив наставника Александра Бабича на тренера Александра Кучера, на базе клуба встретилось с игроками и пообещало закрыть все долги по зарплате, которые уже накопились за 2025 год.

При этом есть информация о том, что Палата споров УАФ признала правоту экс-игрока одесской команды Ореста Кузыка по финансовым претензиям и может запретить клубу регистрировать новых игроков.

Сейчас появилась информация о желании Черноморца подписать Ярослава Ракицкого.

Команда в таблице УПЛ с 15 очками идет предпоследней и находится в зоне прямого вылета.