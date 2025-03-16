Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча

В ночь на 16 марта Джек Дрейпер в трех сетах переиграл Карлоса Алькараса в полуфинале хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

Дрейпер одержал победу со счетом 6:1, 0:6, 6:4 за 1 час и 45 минут. Дрейпер одержал вторую победу в очных противостояниях.

В финале Джек сыграет против Хольгера Руне. Алькарас – двухкратный чемпион Мастерса в И-У.

🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 0:6, 6:4

Видеообзор матча