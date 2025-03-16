ATP16 марта 2025, 03:43 |
24
0
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс
16 марта 2025, 03:43 |
24
0
В ночь на 16 марта Джек Дрейпер в трех сетах переиграл Карлоса Алькараса в полуфинале хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс.
Дрейпер одержал победу со счетом 6:1, 0:6, 6:4 за 1 час и 45 минут. Дрейпер одержал вторую победу в очных противостояниях.
В финале Джек сыграет против Хольгера Руне. Алькарас – двухкратный чемпион Мастерса в И-У.
🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 0:6, 6:4
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 марта 2025, 04:45 5
К сожалению, Мэдисон не сумела навязать борьбу Арине, разгромно уступив в двух сетах
Бокс | 15 марта 2025, 09:28 0
Украинский боксер получил приказ от WBO
Футбол | 15.03.2025, 18:28
Теннис | 16.03.2025, 01:42
Футбол | 15.03.2025, 19:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2025, 09:07 1
15.03.2025, 07:51 13
14.03.2025, 15:18 1
14.03.2025, 11:09
14.03.2025, 15:23 23
15.03.2025, 03:45 3
Теннис
14.03.2025, 15:02 17