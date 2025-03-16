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  4. Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
ATP
16 марта 2025, 03:43 |
24
0

Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс

16 марта 2025, 03:43 |
24
0
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер и Карлос Алькарас

В ночь на 16 марта Джек Дрейпер в трех сетах переиграл Карлоса Алькараса в полуфинале хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

Дрейпер одержал победу со счетом 6:1, 0:6, 6:4 за 1 час и 45 минут. Дрейпер одержал вторую победу в очных противостояниях.

В финале Джек сыграет против Хольгера Руне. Алькарас – двухкратный чемпион Мастерса в И-У.

🏆 ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Джек Дрейпер [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 0:6, 6:4

Видеообзор матча

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Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Индиан-Уэллс видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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