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  4. Сенсация в Индиан-Уэллс: Алькарас потерял корону в шаге от финала Мастерса
ATP
16 марта 2025, 02:35 | Обновлено 16 марта 2025, 02:45
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Сенсация в Индиан-Уэллс: Алькарас потерял корону в шаге от финала Мастерса

Джек Дрейпер проиграл вторую партию 0:6, но все же одолел Карлоса в трех сетах

16 марта 2025, 02:35 | Обновлено 16 марта 2025, 02:45
101
0
Сенсация в Индиан-Уэллс: Алькарас потерял корону в шаге от финала Мастерса
ATP. Джек Дрейпер и Карлос Алькарас

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В полуфинале испанец в трех сетах проиграл Джеку Дрейперу (Великобритания, ATP 14) за 1 час и 45 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [13] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:1, 0:6, 6:4

Это была пятая встреча соперников. Джек одержал вторую победу. В 2025 году Карлитос прошел британца в 1/8 финала Australian Open – тогда Дрейпер снялся после двух проигранных партий.

Дрейпер вышел в четвертый финал на уровне АТР, второй в 2025 году и первый на Мастерсах. 22 февраля Джек уступил Андрею Рублеву в решающей игре соревнований в Дохе.

С понедельника Дрейпер дебютирует в топ-10 рейтинга АТР. Алькарас в 2023 и 2024 годах становился чемпионом на кортах И-У.

В финале Индиан-Уэллс Джек встретится с Хольгером Руне, который в своем полуфинале выбил Даниила Медведева.

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Расписание и результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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