Сенсация в Индиан-Уэллс: Алькарас потерял корону в шаге от финала Мастерса

Третий номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В полуфинале испанец в трех сетах проиграл Джеку Дрейперу (Великобритания, ATP 14) за 1 час и 45 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) [13] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:1, 0:6, 6:4

Это была пятая встреча соперников. Джек одержал вторую победу. В 2025 году Карлитос прошел британца в 1/8 финала Australian Open – тогда Дрейпер снялся после двух проигранных партий.

Дрейпер вышел в четвертый финал на уровне АТР, второй в 2025 году и первый на Мастерсах. 22 февраля Джек уступил Андрею Рублеву в решающей игре соревнований в Дохе.

С понедельника Дрейпер дебютирует в топ-10 рейтинга АТР. Алькарас в 2023 и 2024 годах становился чемпионом на кортах И-У.

В финале Индиан-Уэллс Джек встретится с Хольгером Руне, который в своем полуфинале выбил Даниила Медведева.