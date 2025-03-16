Руне выбил Медведева и стал первым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллс
Хольгер одолел Даниила в двух сетах за 1 час и 40 минут
13-й номер рейтинга АТР Хольгер Руне из Дании вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс.
В полуфинале датчанин в двух сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 6) за 1 час и 40 минут.
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала
Хольгер Руне (Дания) [12] – Даниил Медведев [5] – 7:5, 6:4
Это была четвертая встреча соперников, Руне выиграл второе очное противостояние. В частности, Хольгер взял реванш у россиянина за прошлогоднее поражение в четвертьфинале этих соревнований.
Руне вышел в 10-й финал на уровне Тура, первый на кортах И-У и четвертый на Мастерсах.
В финале Хольгер сыграет либо против Карлоса Алькараса, либо против Джека Дрейпера.
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