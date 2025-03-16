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  4. Руне выбил Медведева и стал первым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллс
ATP
16 марта 2025, 00:49 |
119
1

Руне выбил Медведева и стал первым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллс

Хольгер одолел Даниила в двух сетах за 1 час и 40 минут

16 марта 2025, 00:49 |
119
1
Руне выбил Медведева и стал первым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

13-й номер рейтинга АТР Хольгер Руне из Дании вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс.

В полуфинале датчанин в двух сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 6) за 1 час и 40 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Хольгер Руне (Дания) [12] – Даниил Медведев [5] – 7:5, 6:4

Это была четвертая встреча соперников, Руне выиграл второе очное противостояние. В частности, Хольгер взял реванш у россиянина за прошлогоднее поражение в четвертьфинале этих соревнований.

Руне вышел в 10-й финал на уровне Тура, первый на кортах И-У и четвертый на Мастерсах.

В финале Хольгер сыграет либо против Карлоса Алькараса, либо против Джека Дрейпера.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Хоч тут все добре
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