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Франция
12 марта 2025, 19:43 | Обновлено 12 марта 2025, 19:45
57
0

ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Матч 26-го тура Лиги 1 пройдет 16 марта в 21:45 по Киеву

12 марта 2025, 19:43 | Обновлено 12 марта 2025, 19:45
57
0
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 26-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву

ПСЖ

Команда Луиса Энрике подходит к одному из самых принципиальных противостояний элитного французского дивизиона в невероятной форме. По ходу сезона парижский коллектив прошел путь от претендента на вылет в основном раунде Лиги чемпионов до одной из лучших команд планеты, которая в все той же Лиге чемпионов смогла пройти «Ливерпуль».

Хозяева поля, где пройдет предстоящее противостояние, до сих пор ни разу не уступили в чемпионате Франции, имея в своем активе 65 очков после 25 туров. Последний раз «ПСЖ» терял очки в Лиге 1 еще в конце января, когда сыграл вничью с «Реймсом». Не удивительно, что с такими результатами отрыв от ближайшего преследователя, которым и является «Марсель», составляет 16 очков. Даже не смотря на то, что на Парк де Пренс встретятся первая и вторая команды турнирной таблицы, о матче, решающем судьбу борьбы за титул речи не идет.

Отдельного упоминания заслуживает Усман Дембеле: вингер «ПСЖ» забил уже 21 гол в этом календарном году

Марсель

Как было упомянуто ранее, подопечные Роберто Де Дзерби располагаются на втором месте турнирной таблицы Лиги 1. В последнем матче «Марсель» неожиданно дома уступил «Лансу», пропустив единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время. В целом же «провансальцы» проводят отличный сезон: 2-е место турнирной таблицы, 2-я лучшая атака чемпионата, 4-я лучшая оборона чемпионата.

Преимуществом «Марселя» может стать большее время на отдых: в еврокубках команда не играет, из Кубка Франции вылетели от «Лилля» еще в начале года. Парижский клуб же только во вторник провел 120 минут очень энергозатратного футбола с «Ливерпулем»

Личные встречи

В последних 5 встречах двух команд «Марсель» лишь в одном матче смог одолеть парижский коллектив: случилось это в феврале 2023 года, в матче кубка Франции. Примечательно, что тогда победный гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы забил украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сейчас выступает в «Дженоа».

Забавным является и тот факт, что за 5 последних матчей Ле Классико, которые у большинства ассоциируются с высоким градусом напряжения, грубой борьбой и конфликтами между игроками, на двоих команды заработали всего 11 желтых карточек и 2 красных. Но в текущем сезоне у команды Роберто Де Дзерби насобиралось уже 6 удалений (второй показатель в Лиге 1)

Интересные факты

«ПСЖ» лишь 2 раза потерял очки в домашнем матче Лиги 1: две ничьи с «Реймсом» и «Нантом». Оба матча завершились со счетом 1:1.

Последний раз «ПСЖ» дома уступал «Марселю» осенью 2020 года.

«ПСЖ» лишь единожды в текущем сезоне не забил в матче Лиги 1. Случилось это в декабрьском матче с «Осером».

«Марсель» набрал 27 очков в гостевых матчах чемпионата, что является вторым лучшим показателем. В домашних матчах команда Роберто Де Дзерби набрала всего 22 очка (8-й показатель в лиге). В наборе очков и дома, и в гостях лидером является «ПСЖ»: 32 очка добыто дома, 33 – в гостях

Возможные составы

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Невеш, Руис, Барколя, Дембеле, Кварацхелия

Марсель: Рульи, Кондогбиа, Ронжье, Мерлен, Хейбьерг, Бенассер, Дедич, Рабьо, Надир, Гуири

Прогноз

Учитывая то, что в предстоящем матче встретятся две самых лучших команды чемпионата по забитым голам (70 у «ПСЖ», 52 у «Марселя»), стили игры которых довольно атакующие, я поставлю на то что обе команды забьют при итоговой победе хозяев поля за 2.58. Также можно присмотреться к удалению у «Марселя».

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
16 марта 2025 -
21:45
Марсель
Обе забьют + П1 2.58 Сделать ставк
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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