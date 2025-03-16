Италия16 марта 2025, 16:30 | Обновлено 16 марта 2025, 16:48
1057
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Довбик в основе? Известны стартовые составы на матч Серии А Рома – Кальяри
Поединок начнется 16 марта в 17:00
16 марта 2025, 16:30 | Обновлено 16 марта 2025, 16:48
1057
0
16 марта в рамках 29-го тура Серии А между командами «Рома» и «Кальяри».
Местом проведения противостояния станет арена «Стадион Олимпико» в Риме.
По решению главного тренера «волков» украинский форвард Артем Довбик выйдет в стартовом составе команды.
В турнирной таблице «Рома» имеет в активе 46 очков и занимает восьмое место. А вот «Кальяри» находится на 15-й позиции (26 баллов).
Стартовые составы на матч «Рома» – «Кальяри»
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