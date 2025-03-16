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Италия
16 марта 2025, 16:30 | Обновлено 16 марта 2025, 16:48
1057
0

Довбик в основе? Известны стартовые составы на матч Серии А Рома – Кальяри

Поединок начнется 16 марта в 17:00

16 марта 2025, 16:30 | Обновлено 16 марта 2025, 16:48
1057
0
Довбик в основе? Известны стартовые составы на матч Серии А Рома – Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 марта в рамках 29-го тура Серии А между командами «Рома» и «Кальяри».

Местом проведения противостояния станет арена «Стадион Олимпико» в Риме.

По решению главного тренера «волков» украинский форвард Артем Довбик выйдет в стартовом составе команды.

В турнирной таблице «Рома» имеет в активе 46 очков и занимает восьмое место. А вот «Кальяри» находится на 15-й позиции (26 баллов).

Стартовые составы на матч «Рома» – «Кальяри»

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Рома Рим Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы Артем Довбик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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