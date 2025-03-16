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Чемпионат Англии
Лестер
16.03.2025 21:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 марта 2025, 17:01 |
38
0

Лестер – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 марта в 21:00 матч чемпионата Англии

16 марта 2025, 17:01 |
38
0
Лестер – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Лестер – Манчестер Юнайтед
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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