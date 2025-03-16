Лестер – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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