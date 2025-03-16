16.03.2025 21:00 - : -
Англия16 марта 2025, 17:01 |
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Лестер – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 марта в 21:00 матч чемпионата Англии
16 марта 2025, 17:01 |
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В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Лестер – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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