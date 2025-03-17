Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Лестер
16.03.2025 21:00 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 марта 2025, 00:39 | Обновлено 17 марта 2025, 00:46
217
0

Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

17 марта 2025, 00:39 | Обновлено 17 марта 2025, 00:46
217
0
Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 21:00 состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимал Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Красные Дьяволы удачно поохотились на лисиц и одержали разгромную победу со счетом 3:0.

На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет для МЮ, прервав свое длительное безголевое молчание. Алехандро Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером на 67-й минуте. Точку в матче поставил Бруну Фернандеш, забив на 90-й минуте.

АПЛ. 29-й тур. 16 марта

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Расмус Хойлунд, 28, Алехандро Гарначо, 67, Бруну Фернандеш, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
По теме:
ВИДЕО. Отобрал, уложил, перекинул. Как Месси забил первый гол в MLS в 2025
ФОТО. Матч с участием легендарного клуба Франции прервали из-за беспорядков
Аталанта – Интер – 0:2. За что удалили Гасперини? Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Алехандро Гарначо Расмус Хойлунд Бруну Фернандеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Бокс | 16 марта 2025, 13:07 4
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»

Жена украинского чемпиона рассказала о тяжелом периоде в личной жизни

Гасперини психовал. Два гола и три удаления. Интер выиграл битву у Аталанты
Футбол | 17 марта 2025, 00:10 0
Гасперини психовал. Два гола и три удаления. Интер выиграл битву у Аталанты
Гасперини психовал. Два гола и три удаления. Интер выиграл битву у Аталанты

Интер упрочил лидерство в Серии A

Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16.03.2025, 13:30
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Стародубцева с камбеком вышла в финал отбора большого турнира в Майами
Теннис | 16.03.2025, 19:35
Стародубцева с камбеком вышла в финал отбора большого турнира в Майами
Стародубцева с камбеком вышла в финал отбора большого турнира в Майами
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Бокс | 16.03.2025, 07:50
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
15.03.2025, 13:18 27
Футбол
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
Екатерина УСИК: Саша, я не оставлю ребенка. Хорошо что Фьюри травмировался
15.03.2025, 08:44 5
Бокс
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 7
Футбол
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 5
Футбол
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем