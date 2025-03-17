Лестер – Ман Юнайтед – 0:3. Разгром в логове лисиц. Видео голов и обзор

16 марта в 21:00 состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимал Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

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Красные Дьяволы удачно поохотились на лисиц и одержали разгромную победу со счетом 3:0.

На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет для МЮ, прервав свое длительное безголевое молчание. Алехандро Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером на 67-й минуте. Точку в матче поставил Бруну Фернандеш, забив на 90-й минуте.

АПЛ. 29-й тур. 16 марта

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Расмус Хойлунд, 28, Алехандро Гарначо, 67, Бруну Фернандеш, 90