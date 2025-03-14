Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лестер
16.03.2025 21:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 марта 2025, 21:11 |
83
0

Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 марта в 21:00 по Киеву

14 марта 2025, 21:11 |
83
0
Лестер – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

«Лестер» уже забыл вкус побед. И даже забитых мячей. Предыдущие пять поединков «Лестер» проиграл с общим счетом 0:13. Команда идет на 19 месте. Впереди «Ипсвич» (тоже 17 очков) и «Вулверхэмптон» (23 балла). Шансы на спасение от вылета у «Лестера» есть, но сохранить место в АПЛ команде будет очень непросто.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» также не особо радует своих болельщиков. Из последних пяти матчей в АПЛ команда Рубена Аморима выиграла всего один – у «Ипсвича» (3:2). Также были поражения от «Кристал Пэлас» (0:2) и « Тоттенхэма» (0:1), а также ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Арсеналом» (1:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 14 месте. Команда успешно выступает в Лиге Европы. После ничьей 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил соперника 4:1. В четвертьфинале подопечные Аморима сыграют с французским «Лионом».

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 3:0. Встречались команды и в Кубке Англии. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в компенсированное время, но гол вызвал много споров из-за вероятного офсайда.

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,79 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1 гол за матч.

Возможные составы

  • «Лестер»: Германсен, Коуди, Фас, Томас, Эль-Ханнус, Дака, Кристиансен, Джастин, Сумаре, Ндиди, Варди.
  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Гэвен, де Лигт, Мазрауи, Гарначо, Зиркзе, Доргу, Далот, Фернандеш, Каземиро, Хойлунд.

Прогноз

«Лестер» много пропускает дома. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Лестер
16 марта 2025 -
21:00
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 2,5 1,86 Сделать ставку
По теме:
Салах повторил рекорд по количеству наград игрока месяца Премьер-лиги
Бруну Фернандеш – рекордсмен по количеству голевых действий в Лиге Европы
Фулхэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер - Манчестер Юнайтед Лестер Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14 марта 2025, 09:17 87
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли

В донецком клубе хотят сделать ставку на Арду Турана

ФОТО. Как сборная Украины готовится к матчам с Бельгией
Футбол | 14 марта 2025, 20:50 0
ФОТО. Как сборная Украины готовится к матчам с Бельгией
ФОТО. Как сборная Украины готовится к матчам с Бельгией

Команда Реброва перешла на формат двух тренировок за день

Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2025, 00:12
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Футбол | 14.03.2025, 18:40
Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14.03.2025, 11:36
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 3
Футбол
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 5
Бокс
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем