В воскресенье, 16 марта, состоится матч 29-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

«Лестер» уже забыл вкус побед. И даже забитых мячей. Предыдущие пять поединков «Лестер» проиграл с общим счетом 0:13. Команда идет на 19 месте. Впереди «Ипсвич» (тоже 17 очков) и «Вулверхэмптон» (23 балла). Шансы на спасение от вылета у «Лестера» есть, но сохранить место в АПЛ команде будет очень непросто.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» также не особо радует своих болельщиков. Из последних пяти матчей в АПЛ команда Рубена Аморима выиграла всего один – у «Ипсвича» (3:2). Также были поражения от «Кристал Пэлас» (0:2) и « Тоттенхэма» (0:1), а также ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Арсеналом» (1:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 14 месте. Команда успешно выступает в Лиге Европы. После ничьей 1:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил соперника 4:1. В четвертьфинале подопечные Аморима сыграют с французским «Лионом».

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счетом 3:0. Встречались команды и в Кубке Англии. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в компенсированное время, но гол вызвал много споров из-за вероятного офсайда.

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,79 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1 гол за матч.

Возможные составы

«Лестер»: Германсен, Коуди, Фас, Томас, Эль-Ханнус, Дака, Кристиансен, Джастин, Сумаре, Ндиди, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Гэвен, де Лигт, Мазрауи, Гарначо, Зиркзе, Доргу, Далот, Фернандеш, Каземиро, Хойлунд.

Прогноз

«Лестер» много пропускает дома. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.