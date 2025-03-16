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Чемпионат Англии
Лестер
16.03.2025 21:00 – FT 0 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
16 марта 2025, 22:55 | Обновлено 16 марта 2025, 22:59
256
3

Дьяволы поохотились на лисиц. Ман Юнайтед на выезде разгромил Лестер

По голу забили Расмус Хойлунд, Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш

16 марта 2025, 22:55 | Обновлено 16 марта 2025, 22:59
256
3
Дьяволы поохотились на лисиц. Ман Юнайтед на выезде разгромил Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 21:00 состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимал Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Красные Дьяволы удачно поохотились на лисиц и одержали разгромную победу со счетом 3:0.

На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет для МЮ, прервав свое длительное безголевое молчание. Алехандро Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером на 67-й минуте. Точку в матче поставил Бруну Фернандеш, забив на 90-й минуте.

Ман Юнайтед набрал 37 очков и находится на 13-й позиции. Лестер очень близок к вылету (17 баллов, 19-я позиция).

АПЛ. 29-й тур. 16 марта

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Расмус Хойлунд, 28, Алехандро Гарначо, 67, Бруну Фернандеш, 90

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Brian
Очень рад за Манчестер, но следующий матч с Ноттингемом на выезде. Вот там и увидим чего стоит сегодняшний Манчестер.
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+2
saltim
Кажись завел машинку Аморим 
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