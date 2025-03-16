Дьяволы поохотились на лисиц. Ман Юнайтед на выезде разгромил Лестер
По голу забили Расмус Хойлунд, Алехандро Гарначо и Бруну Фернандеш
16 марта в 21:00 состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.
Лестер принимал Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.
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Красные Дьяволы удачно поохотились на лисиц и одержали разгромную победу со счетом 3:0.
На 28-й минуте Расмус Хойлунд открыл счет для МЮ, прервав свое длительное безголевое молчание. Алехандро Гарначо удвоил перевес Ман Юнайтед над Лестером на 67-й минуте. Точку в матче поставил Бруну Фернандеш, забив на 90-й минуте.
Ман Юнайтед набрал 37 очков и находится на 13-й позиции. Лестер очень близок к вылету (17 баллов, 19-я позиция).
АПЛ. 29-й тур. 16 марта
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:3
Голы: Расмус Хойлунд, 28, Алехандро Гарначо, 67, Бруну Фернандеш, 90
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