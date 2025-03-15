ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
Кривбасс и Левый Берег сыграют в одну из резервных дат
Матч УПЛ Кривбасс – Левый Берег из-за постоянных воздушных тревог не будет сыгран в субботу. Игра началась с опозданием в два часа, а буквально через две минуты после начала встречи снова объявили тревогу.
Как сообщали журналисты УПЛ ТБ, матч не будут переносить на воскресенье, а Левый Берег покинет Кривой Рог. Пока нет информации, когда будет доигран этот поединок.
Кривбасс сообщил, что в воскресенье доиграть не удастся из-за того, что три игрока команды отправляются в свои сборные.
УПЛ назначит доигровку в один из резервных дней.
16 апреля в Кривом Роге должен быть доигран матч Кривбасса и Шахтера, который не удалось сыграть еще в прошлом году.
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