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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 18:44 | Обновлено 15 марта 2025, 18:47
2334
3

ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось

Кривбасс и Левый Берег сыграют в одну из резервных дат

15 марта 2025, 18:44 | Обновлено 15 марта 2025, 18:47
2334
3
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ в Кривом Роге сыграть не удалось
ФК Кривбасс

Матч УПЛ Кривбасс – Левый Берег из-за постоянных воздушных тревог не будет сыгран в субботу. Игра началась с опозданием в два часа, а буквально через две минуты после начала встречи снова объявили тревогу.

Как сообщали журналисты УПЛ ТБ, матч не будут переносить на воскресенье, а Левый Берег покинет Кривой Рог. Пока нет информации, когда будет доигран этот поединок.

Кривбасс сообщил, что в воскресенье доиграть не удастся из-за того, что три игрока команды отправляются в свои сборные.

УПЛ назначит доигровку в один из резервных дней.

16 апреля в Кривом Роге должен быть доигран матч Кривбасса и Шахтера, который не удалось сыграть еще в прошлом году.

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Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев Кривбасс - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Victor673256ua
Тривоги у Дніпропетровській області почастішали. Тож можливо варто Кривбасу подумати про інший стадіон. Їхні гравці теж від цього стаждають
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+2
Demid Romanchik
Хватит назначать матчи в Кривой рог..Ну каждая игра такая истори6
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0
Sheva19
На Батьківщині Зелі вже не хер грати 
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-1
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Теннис
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