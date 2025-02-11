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  4. ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной
WTA
11 февраля 2025, 03:17 |
53
0

ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной

Во время игры Маркеты и Элины болельщики уж очень радовались победе Онс Жабер

11 февраля 2025, 03:17 |
53
0
ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной
Реакция Маркеты Вондроушовой

11 февраля украинка Элина Свитолина вытащила стартовую победу на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе против Маркеты Вондроушовой.

Украинка победила в трех сетах со счетом 0:6, 6:2, 7:5 за 1 час и 54 минуты. Несмотря на баранку в первой партии, Элина сумела вырвать викторию и пробиться во 2-й раунд, где сыграет с 6-й сеяной Джессикой Пегулой.

В третьем сете на подаче Маркеты в 6-м гейме судье пришлось ненадолго прервать игру. Болельщики на стадионе уж очень радовались победе Онс Жабер (Тунис), которая играла на соседнем корте против Маккартни Кесслер (США) [6:2, 6:0].

Компания мужчин что-то громко скандировала, что вызывало шум на тихом корте, где проводоли поединок Вондроушова и Свитолина. Вначале Маркета приняла эту ситуацию с улыбкой, фаны успокоились, а чешка сделала счет 30:0 и пошла готовиться к следующей подаче.

Однако игра снова остановилась. Фанаты продолжили радостно праздновать успех Онс. На этот раз Маркета отреагировала иначе, явно показав, что ей не нравится все это. В последствии подобных инцидентов до завершения матча не было.

ВИДЕО. Фанаты дважды помешали Вондроушовой подать в матче со Свитолиной

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видео болельщики фанаты WTA Доха Элина Свитолина Маркета Вондроушова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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